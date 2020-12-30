Литва начала поставлять топливо в Украину в обход Беларуси

Нефтепродукты с НПЗ Мажейкяй в Литве начали поставлять в Украину в обход территории Беларуси по новому железнодорожному маршруту через Польшу.

Об этом сообщили в польском нефтяном концерне PKN Orlen, который владеет НПЗ в Литве и управляет им через дочернюю компанию Orlen Lietuva, передает Укринформ.

"Маршрут через Польшу является альтернативой для нынешнего, который ведет через Беларусь. Первую партию нефтепродуктов с НПЗ в Мажейкяй уже доставили по новому маршруту потребителям в Украине", – сообщили в компании.

НПЗ в литовском Мажейкяе поставляет нефтепродукты на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши. Предприятие является крупнейшим экспортером и налогоплательщиком в Литве, генерируя 15% поступлений в бюджет страны.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нецелесообразно вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси за фальсификацию президентских выборов захватившим власть в стране президентом Александром Лукашенко и жестокого подавления последовавших протестов.

Напомним, поставки нефтепродуктов из Литвы в Украину в 2019 году выросли на 9,4% (до 499 тыс. тонн), а доля литовского топлива на украинском рынке выросла до 7,1%.