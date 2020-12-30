Зеленский назначил представителя Украины в Международной морской организации
Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Вадима Пристайко постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №611/2020 от 30 декабря обнародован на сайте главы государства.
Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) – международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН.
Деятельность IMO направлена на соблюдение правил международного торгового судоходства, а также обеспечение стандартов безопасности на море и предотвращение загрязнения морей.
