Производство сахара в новом сезоне превысило 1 миллион тонн, – "Укрцукор"

С начала сезона сахароварения 5 сентября украинские предприятия произвели больше 1 млн тонн сахара.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины ("Укрцукор").

"По состоянию на 30 декабря изготовлено 1000,9 тыс. тоннсахара и переработано 7,54 млн тонн сахарной свеклы", – сказано в сообщении.

По данным объединения, сейчас в Украине работают 30 сахарных заводов.

Сезон сахароварения официально начат 5 сентября.

Как сообщалось, в 2019/2020 маркетинговом году (МГ) в Украине было произведено 1,48 млн тонн сахара, что на 19% меньше чем годом ранее.

Производство сахара в 2020/2021 МГ в Украине прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн тонн, что на 15% меньше, чем в 2019 году.