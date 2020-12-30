БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
625 0

Нацбанк установил курс гривни на новогодние праздники

Нацбанк установил курс гривни на новогодние праздники

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам торгов на межбанке установил курс гривни на уровне 28,2746 грн/$.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,7396 грн за евро.

Как сообщалось, в связи с праздниками в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Национальным банком 30 декабря.

Автор: 

гривня (1638) курс (1593) Міжбанк (330) НБУ (9523)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 