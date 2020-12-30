Нацбанк установил курс гривни на новогодние праздники

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам торгов на межбанке установил курс гривни на уровне 28,2746 грн/$.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 34,7396 грн за евро.

Как сообщалось, в связи с праздниками в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Национальным банком 30 декабря.