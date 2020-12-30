Малюська анонсировал приватизацию четырех тюрем

Не менее четырех тюрем будет приватизировано в Украине в 2021 году.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

При этом Малюська назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе "большой распродажи тюрем" так и не удалось перейти по причине "многочисленных бюрократических препятствий".

"Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% - в спецфонд и, соответственно, на новое строительство, 30% – в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", – отметил министр.

Малюська добавил, что в 2020 году было закрыто 12 тюрем учреждений с худшими условиями содержания, начато проектирование новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом, а благодаря введению платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания удалось собрать почти 2 млн грн, на которые отремонтировать 25 бесплатных камер.