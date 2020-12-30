Для чиновников "Укравтодора" докупили внедорожников еще на 4 миллиона

Служба автомобильных дорог в Харьковской области 28 декабря по результатам тендера заказала дочернему предприятию "Автотрейдинг-Харьков" легковой автомобиль за 998 тыс. грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, фирма поставит внедорожник Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4. Автомобиль будет иметь подушки безопасности, пакет "Плохие дороги" (защита двигателя, защита от камней), 8 динамиков, двухзонную систему кондиционирования, задний парктроник, подогрев передних сидений и дополнительные опции: светодиодные фары головного света с функцией поворота и светодиодныедневные ходовые огни (Full LED с AFS, с LED NSW с функцией Corner).

В автосалонах Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 с дополнительным пакетом Ambition + можно приобрести за 922 тыс. грн.

Кроме того, в этот же день, 28 декабря, Служба автомобильных дорог в Николаевской области заказала ООО "ТД "Автомир Николаев" и ООО "М Моторс" легковых автомобилей на общую сумму 3,57 млн грн.

В частности, "ТД "Автомир Николаев" поставит два полноприводных внедорожника Mitsubishi Outlander по 814 тыс. грн. Каждый автомобиль будет иметь двухзонный климат-контроль, подушки безопасности водителя и пассажира, подушку коленей водителя, шторки безопасности для 1,2 ряда, систему для подключения мобильного телефона с возможностью вывода контента экрана телефона на дисплей мультимедийной системы, с 8-дюймовым сенсорным экраном и дополнительным USB разъемом для второго ряда сидений.

В автосалонах цены на полноприводные Mitsubishi Outlander стартуют от 788 тыс. грн.

В свою очередь ООО "М Моторс" поставит дорожникам Николаевской области три полноприводных внедорожника с дизельным двигателем Renault Duster по 647,4 тыс. грн. Машины будут иметь подушки безопасности, кондиционер, рейлинги на крыше. В автосалонах подобные автомобили можно приобрести по 640,7 тыс. грн.

Как сообщалось, в ноябре Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium стоимостью 1,67 млн грн.

В свою очередь Служба автомобильных дорог в Одесской области купила автомобиль Toyota Land Cruiser Prado за 1,38 млн грн.