Нацбанк обязал проверять оценку получаемого в залог банками имущества

Национальный банк Украины усовершенствовал требования по организации системы управления рисками в банках и банковских группах, в том числе обязал банки контролировать оценку получаемого в залог имущества.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №172 от 29 декабря, которое вступает в силу с 31 декабря.

Согласно документу, контроль над оценкой имущества, получаемого в залог по предоставленным кредитам, предусматривает верификацию стоимости имущества, ротацию оценщиков имущества, мониторинг независимости процесса отбора внешнего оценщика и бэк-тестирование стоимости имущества (анализа сопоставимости стоимости продажи имущества с его стоимостью, определенной во время последней оценки).

НБУ отмечаетс, что в 2020 году банк "Аркада" и "Мисто Банк" были выведены с рынка из-за проблем с залоговым имуществом.

Положением регулятор также усовершенствовал требования по передаче банками отдельных функций на аутсорсинг, в частности, определил перечень функций, которые не могут быть переданы на аутсорсинг, перечень функций, осуществление которых не считается аутсорсингом, а также возложил на банк ответственность за риски, связанные с передачей функций на аутсорсинг.

Помимо этого, Нацбанк предусмотрел право ответственного лица банковской группы организовывать систему управления рисками без учета участников банковской группы, не имеющих существенного влияния на деятельность банков-участников банковской группы, что будет способствовать обеспечению сопоставимости величины рисков и расходов на управление ими.

Регулятор также уточнил определение должностей главного риск-менеджера и главного комплаенс-менеджера, учитывая разную организационную структуру банков и упростил процедуру автоматического принятия кредитных решений для стандартизированных кредитных продуктов, что будет способствовать оперативности принятия кредитных решений.

Документом Нацбанк также увеличил периодичность отчетности об операционном риске перед правлением банка и периодичность проведения стресс-тестирования операционного риска, что уменьшит нагрузку на банки при подготовке управленческой отчетности.