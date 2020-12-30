"Нафтогаз" предупредил об отключении отопления в Белой Церкви с 1 января

Поставки тепла и горячей воды жителям Белой Церкви в январе 2021 года оказались под угрозой из-за резкого роста задолженности ЧАО "Белоцерковская Теплоэлектроцентраль" за поставленный газ.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", общая задолженность предприятия достигает за топливо достигает 600 млн грн грн, для обеспечения бесперебойного газоснабжения в январе Белоцерковская ТЭЦ должна уплатить минимум 163 млн грн.

"БилТЕЦ не выполняет ни одного из требований по расчетам для получения природного газа. В октябре и ноябре 2020 года предприятие вообще не платило за газ. Это свидетельствует, что обязательные для ТЭЦ по законодательству Украины текущие счета со специальным режимом использования не работают", – подчеркивается в сообщении.

В "Нафтогазе" пояснили, что уровень расчетов ТЭЦ не соответствует требованиям постановления Кабмина о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов.

"Компания не имеет никаких правовых оснований для поставок природного газа Белоцерковской ТЭЦ в январе 2021 года. В случае отсутствия оплаты Белоцерковская ТЭЦ должен самостоятельно прекратить газопотребление с 7:00 1 января 2021 года", – констатирует "Нафтогаз".

В НАК напомнили, что если предприятие не выполнит это требование, транспортировка и распределение природного газа могут быть прекращены в установленном законодательством порядке.

"Мы призываем владельцев предприятия и новоизбранные местные власти немедленно вмешаться в ситуацию, которая может испортить новогодние праздники десяткам тысяч жителей города. Надеюсь, что решить проблему поможет правительственный антикризисный штаб, который уже начал работу", –- отметил первый заместитель главы правления группы "Нафтогаз" Сергей Перелома.

Напомним, установленная электрическая мощность Белоцерковской ТЭЦ составляет 120 МВт, при этом тепловая - 745 Гкал/ч. ТЭЦ контролируется бывшим народным депутатом Константином Жеваго.