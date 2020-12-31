"Укравтодор" открыл проезд по новому мосту через реку Чертомлык. ФОТО

Государственное агентство автомобильных дорог Украины открыло проезд по новому мосту через реку Чертомлык в селе Алексеевка Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

"Думаю, что все помнят майскую историю, когда во время проезда перегруженного грузовика разрушилась старая переправа. Ее не ремонтировали 65 лет. Тогда мы сразу запустили процесс реконструкции моста. Перед всей командой стояла задача открыть здесь движение до конца года. Сейчас все критически важные работы уже завершены. Сегодня по мосту в Алексеевке отправился первый транспорт в тестовом режиме. С завтрашнего дня проезд будет осуществляться в обычном режиме", - рассказал глава агентства Александр Кубраков.

По данным "Укравтодора", в 2021 году на мосту будут завершены работы по монтажу системы водоотвода с пролетного строения, обустройство верхних слоев дорожной одежды, дорожной разметки и демонтаж железобетонных русловых опор старого моста.

Мост через Чертомлык является составной частью дороги Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье (км 206 + 925).

Характеристики нового моста: полная длина - 161,4 м, схема моста - 45 + 69 + 45 м, количество и ширина полос движения - 2×3,75 м, ширина полосы безопасности - 1 м.





Как сообщалось, металлический автомобильный мост через реку Чертомлык на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье обрушился 20 мая около 10:00. Причиной обрушения стало нарушение водителем фуры ограничения относительно провоза груза до 10 тонн. Грузовик подняли из воды с применением тяжелого автокрана.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.