Кабмин подписал соглашения о разработке 7 новых месторождений газа

Соглашения о разделе продукции на Софиевском, Угневском, Балаклейском, Ивановском, Зинковском, Бузивском и Берестянском углеводородных участках подписаны 31 декабря в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций секретариата правительства.

"Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа. Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", – заявил Шмыгаль.

Конкурсы на заключение соответствующих соглашений состоялись в 2019 году.

Согласно заключенным соглашениям о разделе продукции, Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 декабря утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.

В частности, увтерждены СРП с государственной "Укргаздобычей" по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому месторождениях.

Однако в ноябре 2020 года канадская Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.

Кроме того, в мае 2020 года правительство утвердило ЕР Ukraine B.V. (Нидерланды, ("дочка" чешской EPH Group) победителем конкурсов по Груневскому и Ахтырскому углеводородным участкам, а York Energy (UK) Holdings Limited (Великобритания, "дочка" американской Alpha Energy) – по Ичнянскому участку.