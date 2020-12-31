БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 804 7

Кабмин подписал соглашения о разработке 7 новых месторождений газа

Кабмин подписал соглашения о разработке 7 новых месторождений газа

Соглашения о разделе продукции на Софиевском, Угневском, Балаклейском, Ивановском, Зинковском, Бузивском и Берестянском углеводородных участках подписаны 31 декабря в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций секретариата правительства.

"Впервые правительство подписывает соглашения о разделе продукции на семи газоносных участках с победителями открытых и прозрачных аукционов. Это очень успешный кейс, который позволит привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа. Государство, кроме инвестиций, получит сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест, значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", – заявил Шмыгаль.

Конкурсы на заключение соответствующих соглашений состоялись в 2019 году.

Согласно заключенным соглашениям о разделе продукции, Украина на определенный срок передает право частному инвестору на проведение поиска, разведки и добычи полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор со своей стороны обязуется за свой счет выполнить порученные работы с последующей компенсацией расходов и получением платы в виде части прибыльной продукции.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 декабря утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.

В частности, увтерждены СРП с государственной "Укргаздобычей" по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому месторождениях.

Однако в ноябре 2020 года канадская Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.

Кроме того, в мае 2020 года правительство утвердило ЕР Ukraine B.V. (Нидерланды, ("дочка" чешской EPH Group) победителем конкурсов по Груневскому и Ахтырскому углеводородным участкам, а York Energy (UK) Holdings Limited (Великобритания, "дочка" американской Alpha Energy) – по Ичнянскому участку.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
газ (8075) нафта (4988) угода (217)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так теперь газ подешевеет?
показати весь коментар
31.12.2020 18:16 Відповісти
А шо кукарекала ЗЕлены дрысля на эту тему лошарам, которые за него проголосовали?
Дрысля кукарекала, что подешевеет вся комуналка. Значит подешевеет. Ну не может-же брехать величайший политик вселенной.
показати весь коментар
31.12.2020 21:30 Відповісти
от ***, значит газ опять подорожает
показати весь коментар
01.01.2021 09:31 Відповісти
Кабмин подписал соглашения о разработке 7 новых месторождений газа - Цензор.НЕТ 2559
показати весь коментар
01.01.2021 12:51 Відповісти
Какая отвратительная рожа...
показати весь коментар
01.01.2021 14:47 Відповісти
Рівень життя на 350% знизили в один тур. Чого на зеркало ображатись?
показати весь коментар
01.01.2021 14:31 Відповісти
"Государство ... получит ... значительную долю от добытого ресурса и существенные налоговые поступления", - заявил премьер" - УПС
очень хотелось бы услышать "ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ доля ДОБЫТОГО ресурса" это, собственно, СКОЛЬКО
показати весь коментар
02.01.2021 09:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 