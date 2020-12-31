С 1 января возрастет стоимость оформления паспортов, – Госмиграция

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" с 1 января 2021 года меняет стоимость бланков биометрических документов.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Украины.

"В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - сказано в сообщении.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Лица, оплатившие административные услуги до 21 декабря 2020 года, но не подавшие заявления на оформление документов, будут иметь возможность произвести доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.