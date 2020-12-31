"Укрэнерго" и "Белэнерго" подписали договоры об аварийной помощи

НЭК "Укрэнерго" и государственное производственное объединение (ГПО) "Белэнерго" (белорусский оператор системы передачи) 30 декабря 2020 года подписали новые договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Беларуси.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Заключенные обновленные договоры начинают действовать с 1 января 2021 года. Они предусматривают порядок формирования цены на электроэнергию аварийной помощи с учетом действующих национальных законодательств обеих стран.

"Согласно условиям договоров, аварийная помощь осуществляется в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к уменьшению объемов потребления или временному прекращению электроснабжения потребителей", ‒ сказано в сообщении."

НЭК "Укрэнерго" и ГПО "Белэнерго" 15 сентября 2017 года заключили договоры о предоставлении/получении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной роботы энергосистем Украины и Беларуси. В течение срока действия указанных договоров случаев предоставления/получения аварийной помощи между ОЭС Украины и ОЭС Беларуси не было.

Как сообщалось, венгерский оператор системы передачи MAVIR 27 ноября 2020 года предотвратил аварийное отключение потребителей на "энергоострове Бурштынской ТЭС", поставив в Украину в дневное время 1050 МВт-час электроэнергии после соответствующего обращения со стороны украинского оператора в связи с внеплановым ремонтом энергоблока №3 и аварийной остановкой энергоблоков №6 и №11 Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Западэнерго").