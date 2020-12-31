Украина закупила вакцину от коронавируса на 964 миллиона, – Минздрав

Украина в 2020 году закупила вакцину от COVID-19 на сумму 964 млн грн, экспресс-тесты - на сумму 989 млн грн.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга.

"Закуплено 5,9 млн экспресс-тестов на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 только по централизованным закупкам для поставок - на 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков - на сумму более 730 млн грн. Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", - сказала Шаталова, передает Интерфакс-Украина.

Она добавила, что в целом Минздрав на закупку лексредств, медизделий и медоборудования в 2020 году направил 12,8 млрд грн.

"Речь идет о централизованных закупках за средства бюджета 2020 года, а также средства из фонда борьбы с COVID-19. На протяжении 2020 года Минздрав обеспечил поставки лексредств и медизделий на общую сумму более 6,5 млрд грн. Минздрав также отдал поручение на закупку 416 автомобилей экстренки на сумму 728 млн грн и инициировал закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн, из которых 48 уже поставили в медучреждения", - отметила замминистра.

Помимо этого, по ее словам, региональные медучреждения оперативно заключили договоры о закупке новых аппаратов ультразвуковой диагностики и рентген-систем на общую сумму более 1 млрд грн.

Кроме того, в рамках совместного проекта министерства с Всемирным банком "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в 2020 году реализовали программы в восьми регионах на сумму более 2,6 млрд грн.