"Ощадбанку" вернули лицензии для работы на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отменила свое решение об аннулировании лицензий "Ощадбанка" по андеррайтингу и деятельности по управлению ценными бумагами.

НКЦБФР решением №867 от 29 декабря отменила собственное решение №281 от 26 апреля 2018 года "Об аннулировании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке ПАО "Государственный ощадный банк Украины", сообщает Finclub.

Регулятор фондового рынка пошел на такой шаг в связи с принятием постановления Шестого апелляционного административного суда от 8 декабря 2020 года по делу 826/9228/18.

НКЦБФР отменила свое решение об аннулировании лицензии "Ощадбанка" и поручила управлению лицензирования инфраструктуры фондового рынка обеспечить внесение соответствующих изменений в лицензионный реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг; обнародовать это решение на официальном сайте комиссии; сообщить в установленном порядке АО "Государственный сберегательный банк Украины", ОАО "Национальный депозитарий Украины", Национальный банк Украины об этом решении.

8 декабря 2020 Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу "Ощадбанка" и отменил решение Окружного административного суда Киева от 12 октября 2020 года.

Апелляционный суд удовлетворил требование "Ощадбанка", признал противоправным и отменил решение НКЦБФР №281 от 26 апреля 2018 года "Об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке ПАО "Государственный ощадный банк Украины".

26 апреля 2018 регулятор аннулировал лицензии "Ощадбанка" на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами, а именно: андеррайтинга (серия АЕ №642065 от 19 июня 2015 года); деятельности по управлению ценными бумагами (серия АЕ №642066 от 19 июня 2015 года).

НКЦБФР сделала это в связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года.

Но коллегией судей установлено, что АО "Ощадбанк" не допустил никаких нарушений лицензионных условий на рынке ценных бумаг, а такого основания для аннулирования лицензии как "неосуществлением лицензиатом профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года" нет в профильном законодательстве.

При этом "Ощадбанк" предоставил доказательства работы на рынке: он оказывал услуги по андеррайтингу и услуги платежного агентства для выпуска облигаций внутреннего местного займа города Львов.

В течение 2017 года истец также проводил действия, направленные на достижение результата по предоставлению услуг андеррайдинга и другим клиентам, в том числе ОАО "НАК Нафтогаз Украины".