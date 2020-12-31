СЕТАМ за год продал имущества на 2,7 миллиарда

ГП "СЕТАМ" в 2020 году продало имущества на 2,66 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении предпрития.

В 2020 году на площадке OpenMarket ГП "СЕТАМ" было проведено 9 019 успешных аукционов. Больше всего лотов было реализовано от Государственной исполнительной службы. Среди категорий продажи самыми популярными стали недвижимость и транспорт, передает Укринформ.

"Несмотря на пандемию, благодаря конкурентным аукционам нам удалось дополнительно заработать для наших продавцов 313 млн грн, а также привлечь новых партнеров к системе. Кроме того, в рамках добровольной продажи мы провели 353 успешных аукциона на 494 млн грн", - сообщил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Аукционы OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) работают на всей территории Украины с 2014 года. В целом через эту площадку было реализовано лотов на 13 млрд грн. За время существования системы в ней зарегистрировались 83 845 пользователей, что является наибольшим показателем среди подобных онлайн-аукционов в Украине.