"Ривнегаз" предупредил об угрозе отключения газа для бюджетных учреждений

В 2020 году в Ривненской области была проведена административно-территориальная реформа, согласно которой реорганизованы районы области и образованы новые объединенные общины. Однако объекты бюджетной и социальной сферы новосозданных районов до сих пор не заключили договоры на распределение и поставку природного газа в 2021 году.

В то же время, согласно условиям действующего законодательства, при отсутствии договоров и выделенных номинаций запрещен отбор газа потребителями из газораспределительной системы. То есть АО "Ривнегаз" будет вынуждено прекратить газоснабжение потребителям, сообщает пресс-служба компании..

Так, с 1 января 2021 года потеряют силу договоры на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов. Их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договоры с Операторами ГРМ. Это ставит под угрозу поставки газа в бюджетные учреждения в новом году.

По состоянию на 28 декабря АО "Ривнегаз" через информационную платформу Оператора ГТС получило сообщение на отключение 102 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2020 года.

Ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", в которых предусмотрен порядок окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

АО "Ривнегаз" уже с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы в случае незаключения вовремя соответствующих договоров.

Во избежание энергетического коллапса в области органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки выполнить условия действующего законодательства и заключить договоры распределения природного газа с АО "Ривнегаз", договоры на поставку газа, получить выделенные поставщиком номинации.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию АО "Ривнегаз" обратилась с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районной государственным администрациям. Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включению бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика.