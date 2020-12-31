Власти США подали заявление о конфискации имущества Коломойского в третьем штате

30 декабря Министерство юстиции США подало заявление о конфискации имущества, в котором говорится, что коммерческая недвижимость в Кливленде, Огайо, была приобретена на средства, незаконно выведенные из украинского "Приватбанка".

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Это уже третье подобная заявление. В августе 2020 года два других заявления о конфискации были представлены прокурорами во Флориде относительно объектов, которые, как утверждает обвинение, были приобретены на средства незаконно полученные от "Приватбанка". Они касались объектов в Луивилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, сообщает Голос Америки.

В трех заявлениях, прокуроры обвиняют Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших владельцев "Приватбанка", в мошенническом получении миллиардов долларов банковских средств.

"Эти два человека мошенническим образом получали средства и кредитные линии с 2008 по 2016 годы, когда схема была обнаружена и банк был национализирован Национальным банком Украины. Согласно заявлениям, они отмыли часть средств, полученных преступным путем, с использованием ряда счетов "компаний-оболочек" в основном в кипрском отделении "Приватбанка", перед тем как перевести средства в США. В заявлениях говорится, что кредиты редко возвращались, кроме случаев их погашения за счет новых кредитов, полученных мошенническим образом", - говорится в сообщении министерства.

Согласно документам обвинения, связанные с Коломойским и Боголюбовым Мордечай Корф и Уриэль Лебер далее отмывали эти средства и инвестировали их. Общая стоимость приобретенных таким образом объектов недвижимости в США составляет $60 млн.

Министерство отмечает, что обвиняемые не считаются виновными, пока их вина не установлена ​​в суде.

Коломойский отвергал предыдущие обвинения.