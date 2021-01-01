Начала действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией

С 1 января 2021 года соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией вступило в действие .

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соглашения предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 года для Украины будет либерализовано еще 2%.

В министерстве подчеркнули, что соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами.