Газ для населения подорожал на 19%
Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн.
Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре, свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданный при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".
Самую низкую цену за кубометр природного газа для населения на январь предложило ООО "ГазАП" – 6,99 грн за кубометр. На втором месте с ценой 7,05 грн оказалась компания Megawatt, на третьем – ООО "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн).
ГК "Нафтогаз Украины" повысила цену на январь до 7,22 грн за кубометр с 6,33 грн в декабре. Большинство компаний из группы РГК предлагают газ по 8,8 – 8,96 грн за кубометр.
Максимальную цену января в 10,8 грн/куб.м предложило ООО "Львовэнергосбыт", что на 19,33% выше максимальной цены декабря в 9,05 грн/куб.м, предложеннной этой же компанией.
Вы это выбрали.
Забыли про педогаз в 2018-2019 по 8500 для населения))
"Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина PSO.
По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/14/646090/
сейчас газ с доставкой больше 10 гр за куб
10 гр > 8,5 гр
ето тебе шарий сказал что в 2018 нельзя било тоже самое сделать
"вродє бы" тупе одоробло, ти перед тим як серти хоч штани зніми)
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/tsina-gazu-ukraina-ta-evropa-oglyad-rinku-22-26-kvitnya-2019-rok/
Где антимонопольный комитет???
Так что, физически я ничего не заметил, думаю, там просто идет обмен документами.
Зарегистрировался в персональном кабинете, жду счет с новыми реквизитами.
новый прикол...или еще хуже :
С 1 января 2021 года в Украине поднялись цены на газ, и 55 газоснабжающих компаний уже опубликовали свои тарифы. Несмотря на то, что украинцы имеют право сами выбирать себе поставщика газа, некоторых граждан переводят к другому поставщику без их ведома, что нарушает нормы законодательства.
Одна из подобных жалоб пришла в ООО "Житомиргаз Сбыт", который в свою очередь обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Подобный инцидент произошел из-за несовершенства информационной платформы оператора газотранспортной системы Украины, считают в газовой компании.
В "Житомиргаз Сбыте" отмечают, что через информационную платформу оператора газотранспортной системы компанией было получено сообщение об инициировании потребителем смены поставщика. После разговора с потребителем выяснилось, что он не подавал заявку о смене поставщика услуг, а от старого поставщика его автоматически отключили. Теперь, для восстановления газоснабжения от ООО "Житомиргаз Сбыт" после принудительного "перехода", потребителю необходимо будет повторно оформлять заявление на подключение газа ...
Это не единичный случай, и людям, пострадавшим в похожих ситуациях, приходится уже несколько месяцев ждать реакции от НКРЭКУ...и жить без газа.
походу без него засада.
01.09.2020 - 30.09.2020 5.499998 грн
01.10.2020 - 31.10.2020 6.79226 грн
01.11.2020 - 30.11.2020 8.87555 грн
01.12.2020 - 31.12.2020 8.87555 грн
01.01.2021 - 31.01.2021 9.913615 грн
Слава "мудрому нАріду". Поздравляем с Новым годом. С нетерпением ждемс следующего повышения во счастье Бени Рабиновича.
150? Почему для отопления не использовать тепловые насосы( на дом? И для ЭТОГО давать кредиты и частным домам и УСББ? Зачем ЖЕЧЬ газ,это много опасней чем электричество? А заатем ,что с украинских лошков всех толков(от вышеватников до опежопов наблюдающих с популярном МНОГО миллиардные списания госденег,почему,кто виноват,кто допустил,кто ответит?) просто ДОЯТ деньги. И все. Сейчас все уже порезали,продали,украли. Осталось доить лохов-" нарид" ,которому говорят что нет денег но списывают долги на сотни миллиардов в год БЕЗ отчёта .ГОССРЕДСТВ( ну типа для общества) А потом скорая медпомощь по телефону и рост цен на газ,САМАЯ дорогая э/э в ЕС и ее рост. От так. "Нарид хавает" и хорошо. Мы ему губы и сиси Лободы покажем в Инстаграм. Тема. Или ещё чего,лишь бы не задавали вопросов как деньги тратят,их быдла деньги и почему НАГЛО нарушая Конституцию никто не отвечает за нарушение общественного договора,требуя все больше налогов и прямых и косвенных. И вместо ПРИБЫЛИ за национальный ресурс- газ, мы платим за него дороже чем в большинстве стран ЕС.