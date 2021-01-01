БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
37 283 70

Газ для населения подорожал на 19%

Газ для населения подорожал на 19%

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн.

Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре, свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданный при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

Самую низкую цену за кубометр природного газа для населения на январь предложило ООО "ГазАП" – 6,99 грн за кубометр. На втором месте с ценой 7,05 грн оказалась компания Megawatt, на третьем – ООО "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн).

ГК "Нафтогаз Украины" повысила цену на январь до 7,22 грн за кубометр с 6,33 грн в декабре. Большинство компаний из группы РГК предлагают газ по 8,8 – 8,96 грн за кубометр.

Максимальную цену января в 10,8 грн/куб.м предложило ООО "Львовэнергосбыт", что на 19,33% выше максимальной цены декабря в 9,05 грн/куб.м, предложеннной этой же компанией.

Газ для населения подорожал на 19% 01

Автор: 

газ (8076) Тарифи на газ (723)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
И где же рынок газа??? У всех синхронно дорожает - типичный картельный сговор!!
Где антимонопольный комитет???
показати весь коментар
01.01.2021 13:43 Відповісти
+15
Будет есчо, Протестов нет, все схавали, значит нужно и можно есче, лохов надо разводить по полной.
показати весь коментар
01.01.2021 13:10 Відповісти
+10
Газ для населения подорожал на 19% - Цензор.НЕТ 3821
показати весь коментар
02.01.2021 16:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже как в Европе или будет есчо? Мама Коболева довольна или дальше будет...?
показати весь коментар
01.01.2021 13:04 Відповісти
Будет есчо, Протестов нет, все схавали, значит нужно и можно есче, лохов надо разводить по полной.
показати весь коментар
01.01.2021 13:10 Відповісти
Протестов нет, так все на концерте квартала 95 ))
показати весь коментар
01.01.2021 16:18 Відповісти
Мне нравится ход этой мысли. Даешь есчо, ЗЕлохов. По полной, не стесняясь.
показати весь коментар
02.01.2021 16:23 Відповісти
Уже и доставку до 1.99 подняли
показати весь коментар
05.01.2021 09:01 Відповісти
Мажьте на хлеб зебилы!
Вы это выбрали.
показати весь коментар
01.01.2021 20:10 Відповісти
Ахаха! Педоботы возбудились)))

Забыли про педогаз в 2018-2019 по 8500 для населения))

"Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина PSO.

По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м."
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/14/646090/
показати весь коментар
02.01.2021 11:04 Відповісти
зед рочер видать с математекой плохо
сейчас газ с доставкой больше 10 гр за куб
10 гр > 8,5 гр
показати весь коментар
02.01.2021 14:14 Відповісти
Це для тебе імбіцила він по 10 грн. за куб. бо ти ротожопий пєдобот. На сьогодні тупа потвора ти маєшь вибір. В Нафтогазі він по 5.45. і постачальника ти можешь за тридцять хвилин онлайн не відриваючи засцяні шаровари від лави на який ти зараз серешь.
показати весь коментар
06.01.2021 03:51 Відповісти
я знаю что ти имбицил зачем еще раз напоминать
ето тебе шарий сказал что в 2018 нельзя било тоже самое сделать
показати весь коментар
06.01.2021 11:57 Відповісти
Тебе напомнить зебилятко по чём газ тогда был на мировом рынке? Вроде бы 230-250долларов а сколько стоит сейчас?
показати весь коментар
02.01.2021 21:26 Відповісти
БАРИГИ НЕ МАЮТЬ ПАРТІЙ ЩО СИВИЙ ГГРАБИВ ЩО ЗЕЛЕНИЙ ЗДИРАЄ ПОСЛІДНЄ.
показати весь коментар
02.01.2021 21:57 Відповісти
Моє забілятко тобі в рота не влізе пєдобот.
"вродє бы" тупе одоробло, ти перед тим як серти хоч штани зніми)
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/tsina-gazu-ukraina-ta-evropa-oglyad-rinku-22-26-kvitnya-2019-rok/
показати весь коментар
06.01.2021 04:00 Відповісти
Нет такого требования.Цены должны быть рыночные а сегодня цена спекулятивная и явно завышена.Денежки Бене в карман
показати весь коментар
02.01.2021 21:28 Відповісти
НІ ЦЕ ВЖЕ ЦІНИ ЗЕ БАРИГ ВЛАДА ЇХНЯ.
показати весь коментар
02.01.2021 21:53 Відповісти
А мама Фирташа, а так же сами Фирташ, Бойко и Левочкин как поживают? А где Юля - борец з тарифным геноцидом? А где тот же Бойко с рассказами о справедливых тарифах?
показати весь коментар
03.01.2021 12:18 Відповісти
И где же рынок газа??? У всех синхронно дорожает - типичный картельный сговор!!
Где антимонопольный комитет???
показати весь коментар
01.01.2021 13:43 Відповісти
Как где в схеме.
показати весь коментар
01.01.2021 13:49 Відповісти
Газ для населения подорожал на 19% - Цензор.НЕТ 3821
показати весь коментар
02.01.2021 16:30 Відповісти
На рояле играют!
показати весь коментар
03.01.2021 04:50 Відповісти
Газ для населения подорожал на 19% - Цензор.НЕТ 8527
показати весь коментар
01.01.2021 14:35 Відповісти
Что это за комуняцккая херня? Какая разница, сколько можно купить на минимальную зарплату. Товар в магазине стоит одинаково дял любей с разными зарплатами. А зарплаты, тоесть минимальные по странам - зависят от экономики.
показати весь коментар
03.01.2021 00:03 Відповісти
долги только вырастут.
показати весь коментар
01.01.2021 16:49 Відповісти
Олигархов надо расстрелять!
показати весь коментар
01.01.2021 16:50 Відповісти
Ага-ага... Зря чтоли они клоуна президентом поставили?
показати весь коментар
03.01.2021 00:04 Відповісти
Уроды просто, вот взять Казахстан, цена на газ для населения 2 грн на наши, средняя зарплата 497 баксов.
показати весь коментар
01.01.2021 16:53 Відповісти
для зэбилов, в чужих руках всегда толще
показати весь коментар
01.01.2021 17:43 Відповісти
Если лох платит А лохов 100 процентов населения
показати весь коментар
01.01.2021 17:01 Відповісти
а как вы думаете,из чьих карманов субсидии платятся ?
показати весь коментар
02.01.2021 13:10 Відповісти
с новым газом , зэбильё зэбанутое!
показати весь коментар
01.01.2021 17:46 Відповісти
при попытке поменять поставщика **** мозги проверками, дымоходы/проект/авоттутувасутечка - слышал, пригрозили увольнениями товарищам, если ничего не найдут, за что можно *********. хотя де-юре компании разные (поставка и доставка, но мы-то знаем)
показати весь коментар
01.01.2021 21:07 Відповісти
У меня с переходом проблем не было, у родителей и друзей тоже. Хотя может это у нас более нормальные попались. А вообще, поставщик газа никакого отношения не должен иметь к трубам, дымоходам и прочей херне, за которую отвечает другая компания, которая как раз НЕ меняется. Поэтому в первую очередь за всякие несоответствия эта компания должна ипать сама себя, а не потребителей, и если уж есть проблемы - то пусть исправляют или перекрывают газ вообще, независимо от поставщика.
показати весь коментар
03.01.2021 12:16 Відповісти
У меня переход занял 15 мин. у компьютера и 2 недели ожидания подключения.
показати весь коментар
03.01.2021 14:48 Відповісти
подключения? там что-то физически делают люди? я думал, что после подачи заявления просто начинают платежки приходить с другими реквизитами?
показати весь коментар
03.01.2021 16:33 Відповісти
Вот слова из письма от газовиков:

"Дякуємо! Ми отримали вашу заявку та повний пакет документів.
Протягом кількох днів ми розпочнемо перевірку ваших документів, яка займає певний час, іноді до 21 робочого дня.
Після перевірки ми одразу подаємо запит на підключення для подальшого приєднання до нас."
Так что, физически я ничего не заметил, думаю, там просто идет обмен документами.
Зарегистрировался в персональном кабинете, жду счет с новыми реквизитами.
показати весь коментар
04.01.2021 11:11 Відповісти
Ну нет эпитетов-не придумали еще для этих....даже не цензурных слов нет,а те,что есть для них ТВАРЕЙ(ласковый эпитет) слишком уж,как манна небесная....
показати весь коментар
02.01.2021 07:32 Відповісти
А кто виноват и что произошло на а майдане 2013-14 годов? И подскажи те , чей Крым?
показати весь коментар
02.01.2021 18:51 Відповісти
Укргазвыдобування получает оплату за добытый газ 5 тыс.грн.пусть стоимость транзита по международным тарифам будет 4 $ за 100 км.-это 600 грн. Газ продают от 7 до 10, 5 тысяч, тоесть доход посредников , включая Нафтогаз от 1, 4 до 3, 9 тыс.грн с 1 тыс.куб. Плюс "Нафтогаз" получает доход от транзита российского газа в ЕС до 3 миллрд. $.Спрашивается куда уходят деньги Нафтогаза, есои доход с населения плюс с транзита равен (1, 4×17 миллрд.кубов видобутку 23 миллрд.грн.+3 миллрд $ × курс 28 =84 миллрд.грн. Итого:23 + 84 = 107), а Нафтогаз имеет убытки 19 миллрд.грн.за 2019 год , куда девались 19+107=126 миллрд.грн. за 1 год.понятно есть расходы , но не это же 4, 5 миллрд. $, это столько сколько нам обещает не подарить , а дать в кредит за то что бы украинцы продали Землю, вместо того что бы самим зарабатывать за Китайскую вакцину которую в США, ЕС, Израиле не колят, а Зеленский с Соросами и Родшильдами , ее перепродадут . Поистене безоружное освобождение территории Украины от украинцем.
показати весь коментар
02.01.2021 18:24 Відповісти
Шо опять ,давно по 9 плачу.
показати весь коментар
02.01.2021 20:55 Відповісти
как не старайтесь ботоферма но жадный и брехливый олигарх больше НИКОГДА!!! НЕ будет президентом. Болезнь какая то что Порох, что Лука, что Трамп с ума сходят так хочется пахать и нести огромнейшую ответственность за судьбы миллионов людей и за Государства. Или может там другой личный интерес.
показати весь коментар
02.01.2021 22:21 Відповісти
Таки да, пусть лучше будет недоумковатый недоросль с вредными привычками,марионетка преступников, чем умный, образованный, состоявшийся человек, патриот своей Родины.
показати весь коментар
04.01.2021 09:25 Відповісти
Это ладно, а что скажет Юля про тарифный геноцид, че то совсем не слышно...
показати весь коментар
04.01.2021 14:51 Відповісти
Якщо двічі бабуся стане розповідати казочки своїм внукам, а не всій країні загалом, - еволюція буде тільки вдячна.
показати весь коментар
04.01.2021 19:57 Відповісти
Мудрый нарід это стадо баранов-гоев, которых нужно стричь налысо!
показати весь коментар
03.01.2021 12:10 Відповісти
Как я вас понимаю!...
показати весь коментар
04.01.2021 09:16 Відповісти
І що, допомогли вам, 73%, ваші ЗЕбіли?
показати весь коментар
03.01.2021 13:44 Відповісти
///
новый прикол...или еще хуже :
С 1 января 2021 года в Украине поднялись цены на газ, и 55 газоснабжающих компаний уже опубликовали свои тарифы. Несмотря на то, что украинцы имеют право сами выбирать себе поставщика газа, некоторых граждан переводят к другому поставщику без их ведома, что нарушает нормы законодательства.

Одна из подобных жалоб пришла в ООО "Житомиргаз Сбыт", который в свою очередь обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Подобный инцидент произошел из-за несовершенства информационной платформы оператора газотранспортной системы Украины, считают в газовой компании.
В "Житомиргаз Сбыте" отмечают, что через информационную платформу оператора газотранспортной системы компанией было получено сообщение об инициировании потребителем смены поставщика. После разговора с потребителем выяснилось, что он не подавал заявку о смене поставщика услуг, а от старого поставщика его автоматически отключили. Теперь, для восстановления газоснабжения от ООО "Житомиргаз Сбыт" после принудительного "перехода", потребителю необходимо будет повторно оформлять заявление на подключение газа ...
Это не единичный случай, и людям, пострадавшим в похожих ситуациях, приходится уже несколько месяцев ждать реакции от НКРЭКУ...и жить без газа.
показати весь коментар
03.01.2021 19:10 Відповісти
ну уже можно назад выбирать президента?
походу без него засада.
показати весь коментар
03.01.2021 20:36 Відповісти
Слава Героям !!!
показати весь коментар
03.01.2021 20:50 Відповісти
Мои тарифы за газ:
01.09.2020 - 30.09.2020 5.499998 грн
01.10.2020 - 31.10.2020 6.79226 грн
01.11.2020 - 30.11.2020 8.87555 грн
01.12.2020 - 31.12.2020 8.87555 грн
01.01.2021 - 31.01.2021 9.913615 грн
Слава "мудрому нАріду". Поздравляем с Новым годом. С нетерпением ждемс следующего повышения во счастье Бени Рабиновича.
показати весь коментар
03.01.2021 23:42 Відповісти
Газ для населения подорожал на 19% - Цензор.НЕТ 1950
показати весь коментар
04.01.2021 22:38 Відповісти
Снова этот газ. Гаааааз! А зачем он нужен в стране ,способной производить 300млрд.квтч? В год,а производящей
150? Почему для отопления не использовать тепловые насосы( на дом? И для ЭТОГО давать кредиты и частным домам и УСББ? Зачем ЖЕЧЬ газ,это много опасней чем электричество? А заатем ,что с украинских лошков всех толков(от вышеватников до опежопов наблюдающих с популярном МНОГО миллиардные списания госденег,почему,кто виноват,кто допустил,кто ответит?) просто ДОЯТ деньги. И все. Сейчас все уже порезали,продали,украли. Осталось доить лохов-" нарид" ,которому говорят что нет денег но списывают долги на сотни миллиардов в год БЕЗ отчёта .ГОССРЕДСТВ( ну типа для общества) А потом скорая медпомощь по телефону и рост цен на газ,САМАЯ дорогая э/э в ЕС и ее рост. От так. "Нарид хавает" и хорошо. Мы ему губы и сиси Лободы покажем в Инстаграм. Тема. Или ещё чего,лишь бы не задавали вопросов как деньги тратят,их быдла деньги и почему НАГЛО нарушая Конституцию никто не отвечает за нарушение общественного договора,требуя все больше налогов и прямых и косвенных. И вместо ПРИБЫЛИ за национальный ресурс- газ, мы платим за него дороже чем в большинстве стран ЕС.
показати весь коментар
04.01.2021 01:06 Відповісти
как только оправдали роттердам++, цены на газ начали развиваться по сценарию лима^^ и поер, где тюльпамы, а где ламы .возможно для баранов последние даже ближе...
показати весь коментар
04.01.2021 12:39 Відповісти
Газ для населения подорожал на 19% - Цензор.НЕТ 5167
показати весь коментар
04.01.2021 22:37 Відповісти
то ли еще будет
показати весь коментар
05.01.2021 00:19 Відповісти
а ти так сможеш.
показати весь коментар
05.01.2021 00:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 