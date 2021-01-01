БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
34 216 2

С Нового года выросли тарифы на транспортировку газа для населения

С Нового года выросли тарифы на транспортировку газа для населения

С 1 января выросли тарифы для населения на услуги распределения (транспортировки) газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила на этот год повышение тарифов для 20 облгазов из 22 имеющихся, передает Униан.

Тариф "Киевоблгаза" вырос с 0,81 гривни до 1,55 гривни; "Киевгаза" - с 0,28 гривни до 0,32 гривни; "Одессагаза" - с 0,79 гривни до 0,89 гривни; "Полтавагаза" - с 1,09 гривни до 2,07 гривни; "Херсонгаза" - с 0,94 гривни до 1,8 гривни; "Луганскгаза" - с 0,92 гривни до 1,13 гривни.

Новое повышение тарифов в Нацкомиссии объяснили необходимостью компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в предыдущих годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд.

С Нового года выросли тарифы на транспортировку газа для населения 01

С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Платежку за транспортировку газа получили, в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.

Автор: 

Джерело:  УНИАН
облгази (239) Тарифи на газ (716)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Новое повышение тарифов в Нацкомиссии объяснили необходимостью компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы" - это конечно же мощное заявление от банды зельцмана, теперь ждем повышения всех тарифов со ссылкой на "недополученную выгоду" в прошлые 5-10-15 лет. При этом почему-то остальные законы обратной силы не имеют, а тарифы под этим надуманным предлогом поднимать можно. Радуйтесь зебилы, вы сделали нас всех еще раз.
показати весь коментар
02.01.2021 15:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 