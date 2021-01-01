С Нового года выросли тарифы на транспортировку газа для населения

С 1 января выросли тарифы для населения на услуги распределения (транспортировки) газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила на этот год повышение тарифов для 20 облгазов из 22 имеющихся, передает Униан.

Тариф "Киевоблгаза" вырос с 0,81 гривни до 1,55 гривни; "Киевгаза" - с 0,28 гривни до 0,32 гривни; "Одессагаза" - с 0,79 гривни до 0,89 гривни; "Полтавагаза" - с 1,09 гривни до 2,07 гривни; "Херсонгаза" - с 0,94 гривни до 1,8 гривни; "Луганскгаза" - с 0,92 гривни до 1,13 гривни.

Новое повышение тарифов в Нацкомиссии объяснили необходимостью компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в предыдущих годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд.

С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Платежку за транспортировку газа получили, в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.