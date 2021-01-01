В Украине выросла минимальная зарплата
С января минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 грн.
Соответствующее увеличение предусмотрено в государственном бюджете на 2021 год.
Повышение минималку в 2021 году произойдет два раза. Второй этап повышения будет 1 декабря 2021 - минималка вырастет до 6500 гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.
Повышение минималки обойдется бюджету 41 млрд грн.
А пенсия - так вообще нет слов. Геноцид!
у нас на минималке пол-страны , а дорожает все каждый квартал , в этом году сахар и железо покупал ( вчера ) , и то и другое пошло вверх
и для тех кто на минималке сидит отдельных магазов не построили
https://biz.censor.net/n3240132
Электроэнергия на 34,4%
https://censor.net/ru/n3240124
Ну а шо, фірташі/ахмєтови поіздержалісь за два роки, тре компенсувати їм втрати.. ((
У підвишення мінімалки є інший бік: скорочення робочих місць, тінізація і зниження конкурентоспроможності економіки. На днях же самі соплі пускали, що працюючих вже вдвічу менше ніж пенсіонерів з бюджетниками. А про 4 млн податкова взагалі нічого не знає.
На цензорі схоже більшість з бюджетників. Їм підвищення мінімалки звичайно в плюс.
Нікому в нашій країні збільшення мінімалки не в плюс, бо слідом, підіймається вартість комуналки, ціни на продукти, ліки, бо всі так чи інакше, прив"язуються до підвищення тієї ж комуналки. тому я і кажу, що однією рукою дають, а другою забирають.
- Во всяком случае не мы! (-с)..
в итоге казна пополнится, карманы похудеют
Раз можно, значит будут.