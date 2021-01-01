БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Украине выросла минимальная зарплата

С января минимальная зарплата в Украине выросла с 5000 до 6000 грн.

Соответствующее увеличение предусмотрено в государственном бюджете на 2021 год.

Повышение минималку в 2021 году произойдет два раза. Второй этап повышения будет 1 декабря 2021 - минималка вырастет до 6500 гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Повышение минималки обойдется бюджету 41 млрд грн.

держбюджет (1658) мінімальна зарплата (138)
+9
01.01.21 Газ для населения подорожал на 19%

https://biz.censor.net/n3240132

Электроэнергия на 34,4%
https://censor.net/ru/n3240124
01.01.2021 17:56
+8
Это хорошо, но все равно катастрофически мало.
А пенсия - так вообще нет слов. Геноцид!
01.01.2021 17:39
+3
- За чей счёт от банкет? Кто оплачивать будет?
- Во всяком случае не мы! (-с)..
01.01.2021 20:04
Это хорошо, но все равно катастрофически мало.
А пенсия - так вообще нет слов. Геноцид!
01.01.2021 17:39
А чем хорошо? В результате выросли налоги, что приведет к повышению всех видов товаров и услуг. Причем реальную минималку получает лишь часть людей, а поднятие цен ощутят все.
02.01.2021 15:42
ЄСВ уже зросло
05.01.2021 12:00
Денис , ты предлагаешь людям вобще не платить ? , и дорожать ниче не будет
у нас на минималке пол-страны , а дорожает все каждый квартал , в этом году сахар и железо покупал ( вчера ) , и то и другое пошло вверх
и для тех кто на минималке сидит отдельных магазов не построили
05.01.2021 18:14
олигархия и плюс паразитирующуя их обслуга - "власть", другого, Обществу никогда ничего не предложат - аксиома...
02.01.2021 18:27
эл. эн. была по 90коп за квт и наши нищие сограждане ее экономили чтобы вложиться в 100квт . а теперь епт по 1.68 --- это на 73 проц больше -- благодаря зеленой блевотине в раде и тем кто голосовал за зелемойского --- СПАСИБО ПАРТИИ ЗЕЛЕНОЙ ЗА ДОБРОТУ И ЛАСКУ --- платите ахмету терпилы а то ему надо негров в шахтер покупать по 15млн долл за штуку и пайки гуманитарные на донбас отправлять за ваше бобло
06.01.2021 07:06
01.01.21 Газ для населения подорожал на 19%

https://biz.censor.net/n3240132

Электроэнергия на 34,4%
https://censor.net/ru/n3240124
01.01.2021 17:56
однією рукою дають, другою забирають.
Ну а шо, фірташі/ахмєтови поіздержалісь за два роки, тре компенсувати їм втрати.. ((
01.01.2021 20:06
Нічого вони не дають.
У підвишення мінімалки є інший бік: скорочення робочих місць, тінізація і зниження конкурентоспроможності економіки. На днях же самі соплі пускали, що працюючих вже вдвічу менше ніж пенсіонерів з бюджетниками. А про 4 млн податкова взагалі нічого не знає.
На цензорі схоже більшість з бюджетників. Їм підвищення мінімалки звичайно в плюс.
02.01.2021 10:58
а зараз не тільки бюджетники працюють за мінімалку. Деякі приватні підприємства в умовах карантину, при скороченні ринку збуту, (бо деякі підприємства також куштуляють з одної ноги на іншу), також перейшли на мінімалку, сподіваюсь тимчасово. Виробництва призупиняються. Ритейлори та фармацевти, звісно, працюють у повному режимі, а от інші, ті, хто саме і складає бюджет країни, ледь ледь дихають. Я сама працюю на такому підприємстві, приватному, між іншим, в якого два заводи, тисячі працівників, але весь холдинг ледь дихає, і не зрозуміло що прийдешній рік нам готує.
Нікому в нашій країні збільшення мінімалки не в плюс, бо слідом, підіймається вартість комуналки, ціни на продукти, ліки, бо всі так чи інакше, прив"язуються до підвищення тієї ж комуналки. тому я і кажу, що однією рукою дають, а другою забирають.
02.01.2021 12:45
Як це не в "плюс"? Племінниця працює на автовокзалі касиром, раніше отримувала чистими 7 тисяч гривен, а після оголошення карантину - мінімалку. Підприємство приватне. Від того, що власник заплатить на тисячу гривень більше, він ніяк не обідніє, а простому люду та тисяча не буде зайвою.
03.01.2021 16:40
- За чей счёт от банкет? Кто оплачивать будет?
- Во всяком случае не мы! (-с)..
01.01.2021 20:04 Відповісти
как "за чей"? а вам разве не сказали, что и газ и электрика дорожает аккурат с 1 января? а за газом пойдут вдогонку чисто по паровозу - горячая вода, отопление... вот вам и счет...
в итоге казна пополнится, карманы похудеют
01.01.2021 22:06
з 1 січня.. Тобто, дід Мороз за все платитиме ? ))
01.01.2021 23:36
звісно! при умові, що ви особисто з ним домовитесь. інакше - самі зі своєї шалено збільшеної зарплатні
02.01.2021 23:45
Блин, чтоб у вас была такая зарплата, тогда бы узнали, как прожить месяц при такой зарплате, когда цены на всё повышены, да и растут, как грибы после дождя. Но ведь вы в день тратите большую сумму чем простой народ в месяц и вам этого конечно же не понять.
01.01.2021 23:41
"с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы", - авжеж, тільки щомісячний фонд оплати праці знов не зміниться, сітки розрядні теж не зміняться, викручуйся, бухгалтере, а ти директоре, відправляй у безоплатну відпустку співробітників.
02.01.2021 09:44
Но, супер. А на скільки виросте комуналка через підняття вартості на світло, газ та опалення? Скільки коштуватимуть продукти та проїзд і тд незабаром? Підвищиать пенсію на 50 грн, а заберуть 1000 грн.
02.01.2021 19:34
Лучше бы у власти путен на лбу вырос!
02.01.2021 20:02
гниды на фото больше в день тратят.
02.01.2021 22:19
Эти гниды не виноваты в том что тут быдло-нарид и что его можно доить.
Раз можно, значит будут.
03.01.2021 08:10
УРА!
03.01.2021 01:44
У нас 200$, а в богатой раше 180, прикинь!
04.01.2021 00:14
И чего ноете и скулите? Захотели 95 квартал аж, три четверти населения халявщиков. Получите и распишитесь. Пришла братва во власть такая, что полуголый зад будет вам признаком достатка и счастья. Бездарь во власти хуже воров во власти. Мало вам было Януковича, Кравчука и Кучмы? Всё халяву желаете? Вот вам клоун и накачает халявы от ануса и до рта. Жрите, смачного вам, позорище европейское, да и азиатское в придачу.
03.01.2021 14:54
Оресте, а чого ж ти нічого не кажеш про олігархів, які грабують країну при всіх президентах? Чи Ахметов, Фірташ, Коломойський з'явилися тільки при Зеленському. Навіть при президенті "руки якого нічого не крали", статки Ахметова виросли з 4 млрд. до 24 млрд. долларів. І тарифи піднімаються для того, щоб ці олігархи не обідніли. Зростання тарифів на газ при Порошенко - це подяка Фірташу за підтримку на виборах 2014-го. Зеленський тупо продовжує політику попередників. Всі президенти - слуги олігархів.
показати весь коментар
03.01.2021 16:47
Та ты что, аж на 1000 грн... Вот бы себе сволочи так повышали. 6000 грн при таких ценах и при таких тарифах, это самая настоящая х#йня. Это равносильно, что кость собаке кинули, так и минималку повысили. "Спасибо" тебе зелёный, за заботу о народе, "спасибо" твоей жидовской маме, вместе с папой. Чтоб вы и ваши дети с внуками так жили, как живёт простой народ Украины. Бумеранг к вам ещё вернётся, помните об этом, и не забывайте о пенсионерах, у которых 1500 грн. пенсия. Надеюсь и у мамы твоей такая же пенсия, вместе с папашей, верно, да???
05.01.2021 20:46 Відповісти
*охложлоб, родителей хоть бы не трогал( когда при сывочолому Олигархе была 1600грн (спс Гройсману за 3200 еле убедил барыг) молчал сцыкливо было.. а тут осмелел Зе добрый и не опытный - можно хамить и унижать даже пожилых и уважаемых людей.
05.01.2021 22:39
Лучше бы НЕ возростала - меня сразу же перевели на пол ставки 2700 грн. - спасибо большое - работая голодайте.
05.01.2021 22:18
Будемо міліонерами скоро, як 90р, дурні.
06.01.2021 02:41
мы выстрелим вам в ногу но не беспокойтесь, мы вам выделим бинт!!!! Почему вы не рады?
06.01.2021 11:48
а че там с баксом за дела, вроде кто-то кукарекал шо он должен быть 20 и никакого "30 не будет"? что коммуналка должна быть меньше итд итп... ох уж эти обещалки, ох уж шутники... уже вторая весна на подходе, а сажать уже скоро самих себя надо будет
06.01.2021 11:50
ой, как же я мог забыть о росте +40% )))))))
06.01.2021 11:51

