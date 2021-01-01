БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
414 1

В Украине запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним

В Украине запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним

Вступил в силу закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним лицам, следует из его текста, опубликованного на сайте Рады.

Закон запрещает продажу несовершеннолетним лицам электронных сигарет и жидкостей для них, а также устройств для нагрева табачных изделий и самих табачных изделий для нагрева, передает УНИАН.

Кроме того, закон увеличивает штрафы за продажу подакцизных товаров несовершеннолетним до 6800-13600 грн. Сейчас такие штрафы составляют 1700-6800 грн.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении оборота подакцизных товаров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и усилении контроля за продажей таких товаров" (№3628) был принят Верховной Радой Украины 2 декабря 2020.

Автор: 

Джерело:  УНИАН
цигарки (360) електронні сигарети (54)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ну. Электронки запретить коноплю разрешить. Кстати теперь и в школах тётя Лена Зеленская запретила продавать всякие там вкусняшки типа чипсов Сникерсов ну и так далее. очень мудро и как раз вовремя. "Добрые" дяди и тёти уже обо всём позаботились и теперь всё это продавать будут рядом со школой,уже и торговые павильончики даже установили и свет провели и детки толпой летят на переменах через двор в чём попало. Перемена короткая и нужно успеть. Зато в самой школе теперь всё по закону. Правда говорят муж и жена одного ума.
показати весь коментар
01.01.2021 16:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 