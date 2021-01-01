БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
23 341 29

Как выросли налоги для ФОПов в 2021 году

Как выросли налоги для ФОПов в 2021 году

С января для для физических лиц предпринимателей выросла ставка единого налога и ЕСВ в связи с ростом минимальной зарплаты.

Как сообщает ЛигаЗакон, для физических лиц предпринимателей ставка единого налога для I и II гpупп рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума нa 1 января и составит в 2021 году:

для I группы - до 10% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2270 грн), то есть дo 227,0 гривен

для II группы - до 20% размера минимальной заработной платы (6000 грн), то есть дo 1200 гривен

для III группы ставка единого налога установлена ​​в процентах от дохода: 3% - плательщики НДС, 5% - неплательщики НДС.

для IV группы размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и / или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и составляет (в% от базы налогообложения ст. 292-1.2 ПК):

для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта) - 0,95;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,57;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) - 0,57;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,19;

для земель водного фонда - 2,43;

для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта - 6,33.

Минимальная сумма ЕСВ с 1 января - 1320 грн, а с 1 декабря - 1430 грн (22% минимальной зарплаты).

Сколько ФЛП должен платить налогов за работников в 2021 году?

За работника, который работает на минимальной зарплате:

С 1 января 2021 минималка - 6000 грн. НДФЛ - 6000 х 18% = 1080 грн

ВЗ - 6000 х 1,5% = 90 грн

ЕСВ - 6000 х 22% = 1320 грн

Содержание: 1170 грн (НДФЛ + ВЗ)

То есть на одного работника: ставка 6000 грн (из них НДФЛ (1080 грн) + военный сбор (90 грн)) + ЕСВ 1320 грн = 7320 грн.

К выплате "на руки" работнику: 4830 грн/месяц, поскольку НДФЛ и ВС уплачивается из его ставки, а работодатель вносит ЕСВ.

Как выросли налоги для ФОПов в 2021 году 01

Автор: 

Джерело:  ЛигаЗакон
ПДВ (421) підприємці (245) ЄСВ (41)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+21
Правильно выросла. Ибо нефиг голосовать #поприколу.
показати весь коментар
01.01.2021 15:27
+9
Виходить що мінімальне оподаткування мінімальної зарплати складає 61,5%. Іншими словами з кожної заробленої сотні чиновники забирають 60 гривень. Це експлуатація в чистому вигляді бо "податки не повертаються"... Тікайте звідси або ухиляйтесь. Хочеш жити маєш вибір - емігрант або "злочинець".
показати весь коментар
02.01.2021 01:49
+6
Зе-дебил постарался!
показати весь коментар
01.01.2021 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно выросла. Ибо нефиг голосовать #поприколу.
показати весь коментар
01.01.2021 15:27 Відповісти
ха-ха-ха! можно подумать, за 29 лет ни разу не росли эти налоги))) тьфу, дэ билы!
показати весь коментар
01.01.2021 17:34 Відповісти
А что раньше было по другому? Хоть одна власть а историю Украины что то делала хорошее для народа а не для себя? Для себя власть даже криминальный кодекс переписали под гражданский
показати весь коментар
02.01.2021 13:55 Відповісти
так то барыги, а это слуга наріда
показати весь коментар
03.01.2021 00:00 Відповісти
Если сравнивать с ЕС, то это смешные налоги. Кассовых нет, поэтому наторгованных оборотов не узнать.
показати весь коментар
03.01.2021 17:06 Відповісти
если сравнить с ЄС - фискализируем расходы граждан , да бы знать сколько они тратят, а потом сравним доход с расходом , и вот тут начнется масса вопросов.
показати весь коментар
03.01.2021 22:47 Відповісти
це ж треба буде одразу тягти у буцигарню пів суддівського корпусу, прокурорського та МВС
На це не підуть ))
показати весь коментар
06.01.2021 13:13 Відповісти
Та ви що))), але безь цього ну не знаю як ту корупцію подолати, і навести лад на вкраїні милій. Але ці органи, які ви перерахували , давно не виконують свої функції, але добре узурпували владу, так що просто треба позбутися корумпованих особистотстей , але мирним шляхом того точно не станетсья...
показати весь коментар
06.01.2021 16:21 Відповісти
ото ж бо й воно... Може початись справжня громадянська війна з відділенням окремих територій по типу ДНР. Он там вже Аваков топить чи то за ХНР чи МНР у сусідній новині
показати весь коментар
06.01.2021 19:08 Відповісти
я вам одне скажу, або залишки освідчених людей, виведуть Неьку з падіння, або нас знищать як націю, то дуже чітко видно по освіті - люди виходять з закладів освіти ну такими недалекими, що то просто край -далі ними можна маніпулювати як завгодно, бо то вже стадо..
Йде цільове винищення нації українців.
показати весь коментар
06.01.2021 16:30 Відповісти
знищують завжди більш слабких та менш згуртованих.
Нам треба припинити бути такими
показати весь коментар
06.01.2021 19:09 Відповісти
так, згоден, приватні підприємці вже почали - долучайтесь
показати весь коментар
06.01.2021 19:16 Відповісти
маю на увазі гуртуються
показати весь коментар
06.01.2021 19:17 Відповісти
підприємцям пора вже висувати політичні вимоги, бо ця влада вже себе показала
Нема сенсу з нею розмовляти - хіба що час потягти
показати весь коментар
06.01.2021 19:21 Відповісти
100%
показати весь коментар
06.01.2021 19:27 Відповісти
и да сравнить с Е С по функциональному исполнению государством своих обязанностей перед налогоплательщиками.
показати весь коментар
03.01.2021 22:49 Відповісти
#припарашенкитакогонебыло
показати весь коментар
01.01.2021 16:37 Відповісти
Зе-дебил постарался!
показати весь коментар
01.01.2021 17:07 Відповісти
Виходить що мінімальне оподаткування мінімальної зарплати складає 61,5%. Іншими словами з кожної заробленої сотні чиновники забирають 60 гривень. Це експлуатація в чистому вигляді бо "податки не повертаються"... Тікайте звідси або ухиляйтесь. Хочеш жити маєш вибір - емігрант або "злочинець".
показати весь коментар
02.01.2021 01:49 Відповісти
От 7320 грн, 34% налогов, 66% работнику
показати весь коментар
03.01.2021 14:07 Відповісти
так обіцяли що знизили , чи ні ?
показати весь коментар
02.01.2021 09:55 Відповісти
для для физических лиц предпринимателей выросла ставка единого налога и ЕСВ в связи с ростом минимальной зарплаты.
А вы дурачки думали что власть о самых бедных беспокоится когда поднимает минимальную жарплату?
показати весь коментар
02.01.2021 13:53 Відповісти
Во -первых нех ныть зебилам - выбрали клуана - хавайте,во-вторых всеравно обдират работника,а фоповцы не обеднеют.
показати весь коментар
02.01.2021 17:38 Відповісти
клоуна,мля
показати весь коментар
02.01.2021 17:38 Відповісти
Не зря по 8 тыс дали некоторым , дальше обложим плотно что б не продохнули.
показати весь коментар
02.01.2021 21:01 Відповісти
Зефопи ви цього повністю заслуговуєте. Через дурну голову тепер мерзніть.
показати весь коментар
04.01.2021 13:59 Відповісти
Что Зедебилы?? Будете ещё раз голосовать за президентов Клоунов и безграмотных кухарок и баянистов!!? А.......???7?? Дебилы бл....ядь рыночныеи спекулянты безмозглые!!
показати весь коментар
04.01.2021 16:28 Відповісти
А развє ето нє "по просьбє трудящіхся хвопов"?! Па-моєму власть услишала-а-а... Ви ета , ну вмєстє сдєлали....
показати весь коментар
04.01.2021 17:13 Відповісти
Яке-таке "содєржаніє"??? Нє фіг перекладати туди-сюди на кацапську мову! Правильно - утримання, або "удержание" російською.
показати весь коментар
04.01.2021 17:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 