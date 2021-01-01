Как выросли налоги для ФОПов в 2021 году
С января для для физических лиц предпринимателей выросла ставка единого налога и ЕСВ в связи с ростом минимальной зарплаты.
Как сообщает ЛигаЗакон, для физических лиц предпринимателей ставка единого налога для I и II гpупп рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума нa 1 января и составит в 2021 году:
для I группы - до 10% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2270 грн), то есть дo 227,0 гривен
для II группы - до 20% размера минимальной заработной платы (6000 грн), то есть дo 1200 гривен
для III группы ставка единого налога установлена в процентах от дохода: 3% - плательщики НДС, 5% - неплательщики НДС.
для IV группы размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и / или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и составляет (в% от базы налогообложения ст. 292-1.2 ПК):
для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта) - 0,95;
для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,57;
для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) - 0,57;
для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,19;
для земель водного фонда - 2,43;
для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта - 6,33.
Минимальная сумма ЕСВ с 1 января - 1320 грн, а с 1 декабря - 1430 грн (22% минимальной зарплаты).
Сколько ФЛП должен платить налогов за работников в 2021 году?
За работника, который работает на минимальной зарплате:
С 1 января 2021 минималка - 6000 грн. НДФЛ - 6000 х 18% = 1080 грн
ВЗ - 6000 х 1,5% = 90 грн
ЕСВ - 6000 х 22% = 1320 грн
Содержание: 1170 грн (НДФЛ + ВЗ)
То есть на одного работника: ставка 6000 грн (из них НДФЛ (1080 грн) + военный сбор (90 грн)) + ЕСВ 1320 грн = 7320 грн.
К выплате "на руки" работнику: 4830 грн/месяц, поскольку НДФЛ и ВС уплачивается из его ставки, а работодатель вносит ЕСВ.
Будь ласка, зачекайте...
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На це не підуть ))
Йде цільове винищення нації українців.
Нам треба припинити бути такими
Нема сенсу з нею розмовляти - хіба що час потягти
А вы дурачки думали что власть о самых бедных беспокоится когда поднимает минимальную жарплату?