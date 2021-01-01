Как выросли налоги для ФОПов в 2021 году

С января для для физических лиц предпринимателей выросла ставка единого налога и ЕСВ в связи с ростом минимальной зарплаты.

Как сообщает ЛигаЗакон, для физических лиц предпринимателей ставка единого налога для I и II гpупп рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума нa 1 января и составит в 2021 году:

для I группы - до 10% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2270 грн), то есть дo 227,0 гривен

для II группы - до 20% размера минимальной заработной платы (6000 грн), то есть дo 1200 гривен

для III группы ставка единого налога установлена ​​в процентах от дохода: 3% - плательщики НДС, 5% - неплательщики НДС.

для IV группы размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий и / или земель водного фонда зависит от категории (типа) земель, их расположения и составляет (в% от базы налогообложения ст. 292-1.2 ПК):

для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта) - 0,95;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,57;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) - 0,57;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,19;

для земель водного фонда - 2,43;

для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта - 6,33.

Минимальная сумма ЕСВ с 1 января - 1320 грн, а с 1 декабря - 1430 грн (22% минимальной зарплаты).

Сколько ФЛП должен платить налогов за работников в 2021 году?

За работника, который работает на минимальной зарплате:

С 1 января 2021 минималка - 6000 грн. НДФЛ - 6000 х 18% = 1080 грн

ВЗ - 6000 х 1,5% = 90 грн

ЕСВ - 6000 х 22% = 1320 грн

Содержание: 1170 грн (НДФЛ + ВЗ)

То есть на одного работника: ставка 6000 грн (из них НДФЛ (1080 грн) + военный сбор (90 грн)) + ЕСВ 1320 грн = 7320 грн.

К выплате "на руки" работнику: 4830 грн/месяц, поскольку НДФЛ и ВС уплачивается из его ставки, а работодатель вносит ЕСВ.