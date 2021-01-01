Зарплата педагогов выросла на 20%

С 1 января заработная плата педагогов выросла на 20%.

Как сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, в государственном бюджете на 2021 год МОН предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году.

"В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%", - говорится в сообщении.

Также, добавляют в МОН, предусмотрена новая субвенция объемом 1 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.