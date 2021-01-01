Великобритания окончательно вышла из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поприветствовал завершение выхода его страны из Европейского союза, накануне которого сторонам удалось заключить торговый договор.

В новогоднем обращении к стране накануне момента выхода он назвал это "замечательным моментом" для Великобритании.

Джонсон также пообещал, что и после окончательного выхода из Евросоюза Великобритания останется "открытой внутри и снаружи, великодушной, интернационалистской и свободной в торговле".

Незадолго до трансляции этого выступления стало известно, что отец премьера Стэнли Джонсон заявил о желании получить гражданство Франции, чтобы оставить себе всю широту связей с ЕС.

Соглашения о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Британией удалось достичь перед Рождеством после девяти месяцев переговоров. После одобрения всеми 27 нынешними членами ЕС документ подписали председатель Европейской комиссии Урзула фон дер Лаен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

После этого его британским военным самолетом доставили в Лондон, где свою подпись под документом поставил и Борис Джонсон.

В течение дня 30 декабря соглашение ратифицировали обе палаты британского парламента и утвердила королева как формальная Глава государства. Европейский парламент имеет время до конца февраля, чтобы тоже ратифицировать этот документ.

Кроме того, уже 31 декабря Британии удалось достичь соглашения с Испанией о пограничном режиме с Гибралтаром, британской территорией на юге Иберийского полуострова.

На переходный полугодовой период, в течение которого должны достичь окончательной договоренности, этот режим останется таким, как был до сих пор, то есть жителям Испании и Гибралтара, которые ежедневно пересекают границу, отправляясь на работу, не придется проходить полноценного паспортно-пограничного контроля.

Великобритания вышла из Европейского союза в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. Но и после этого продолжался переходный период, в течение которого в стране продолжали действовать значительная часть норм ЕС.