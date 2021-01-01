C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
С 16 января 2021 года все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, сообщает ЛигаЗакон.
Статья 30 закона об украинском языке предусматривает: украинский как государственный язык признается языком обслуживания потребителей в Украине;
Информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;
При предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов;
По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон, передает УНИАН.
В интервью журналу "Краина" Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что ряд положений языкового закона уже вступили в силу.
"С 16 января 2020-му язык рекламы, в частности политической, должен быть только украинский. С 16 июля - названия аэропортов, станций, остановок, техническая и проектная документация, речь делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц. С 1 сентября все школы должны перейти на украинский", - сказал он.
Такие изменения предусмотрены Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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В Україні -- українська мова. Якщо російськомовні воюють на сході, то вони воюють за якусь російську Україну. Нам такі захисники не потрібні, які вбивають підступно львів'ян.
https://www.youtube.com/watch?v=aBn650ht3ag
Хто вважає це перегибом - "чімадан-вакзал", як-то кажуть. Перегинали кацапи, коли мову 300 років гнобили.
Вельмишановний мосьпане най не вагаєси, як не є доволі грейцірів за душею і стєгнутиси не є звідки, бігме, навіть статечний ґазда мо сплюндруватиси в андруси з креміналу і до сраки отой во мовне питання.