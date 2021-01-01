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C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

С 16 января 2021 года все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, сообщает ЛигаЗакон.

Статья 30 закона об украинском языке предусматривает: украинский как государственный язык признается языком обслуживания потребителей в Украине;

Информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;

При предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов;

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон, передает УНИАН.

В интервью журналу "Краина" Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что ряд положений языкового закона уже вступили в силу.

"С 16 января 2020-му язык рекламы, в частности политической, должен быть только украинский. С 16 июля - названия аэропортов, станций, остановок, техническая и проектная документация, речь делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц. С 1 сентября все школы должны перейти на украинский", - сказал он.

Такие изменения предусмотрены Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Автор: 

Джерело:  ЛигаЗакон
бізнес (1192) українська мова (29) малий бізнес (173)


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Топ коментарі
+26
В Киеве нужно убрать все различные вывески на козлином типа такой :
C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык - Цензор.НЕТ 7803
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01.01.2021 22:11
+21
Ви на кацапстані яким хочете язиком, таким і розмовляйте. Наші закони на вас не розповсюджуються.
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02.01.2021 12:31
+19
Підтримую цілком і повністю. Заборона на будь яку державну службу, а ось податки мають платити більші на 20% - за переклад.
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02.01.2021 21:19
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В Киеве нужно убрать все различные вывески на козлином типа такой :
C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык - Цензор.НЕТ 7803
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01.01.2021 22:11 Відповісти
ДАААААААААА!!!!! Заодно заборонимо русскоязичниім платити податки та служити в армії і поліції
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02.01.2021 00:12 Відповісти
C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык - Цензор.НЕТ 6941
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02.01.2021 00:32 Відповісти
Підтримую цілком і повністю. Заборона на будь яку державну службу, а ось податки мають платити більші на 20% - за переклад.
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02.01.2021 21:19 Відповісти
штрафувати просто.
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04.01.2021 09:28 Відповісти
запретить русскоязычным вообще платить налоги ,служить в армии и ВОЕВАТЬ НА ДОНБАССЕ???? и что будет ? посмотри на Ирландию посмотри на Турцию_курды.... да заоодно обрати внимание Финляндия 4 госязыка Швейцария 4 госязыка Канада 2 госязыка...
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07.01.2021 13:40 Відповісти
Кожен кацапомовний має почувати себе погано в Україні. Так як в усьому світі почувають себе іноземці-емігранти які не знають місцевої мови. Кацапи нахабно вимагають щоб українці спілкувались з ними кацапською з ввічливості. Іншими словами, демонструвати повагу до співрозмовника, але самі ніколи такої поваги до українців в Україні демонструвати не хочуть, бо вважають себе якоюсь вищою кастою. Це не так. Тому я застосовую багато різних способів приниження і доведення до сказу кацапомовних в Україні. Завжди роблю це ввічливо і з почуттям зверхності. Це відплата. Свого часу сам потерпав від цього в Британії доки не довчив англійську... Кацапи не заслуговують на повагу і нічого окрім брудної лайки в голові не мають і в них нема чому вчитися. Вони стерильно безплідні інтелектуально і не цікаві як співрозмовники.
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08.01.2021 02:57 Відповісти
В Чехії -- чеська мова, в Німеччині --німецька, в Польщі -- польська, в Болгарії -- болгарська , Франції -- французька, в Іспанії -- іспанська, Португалії -- португальська, Румунії, Угорщині -- їхні національні мови. Росія -- багатонаціональна країна, але мова -- російська, всупереч тому, що Москва мала б перейти на українську мову.
В Україні -- українська мова. Якщо російськомовні воюють на сході, то вони воюють за якусь російську Україну. Нам такі захисники не потрібні, які вбивають підступно львів'ян.
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08.01.2021 07:12 Відповісти
Русскоязичний нехай вивчить украінську мову і історію Украіни, а тоді вже лізе і в поліцію і в СБУ і все інше. А ще всякий приблудний кацап має пройти детектор брехні щоб ми очистились від московських тараканів. В Прибалтиці це давно норма. а в Украіні всякі добкіни -бобкіни уккраінцям умови ставлять.
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04.01.2021 17:44 Відповісти
якщо вони згодні, звичайно
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05.01.2021 18:07 Відповісти
Зачем? Просто на бутылку их насадим- и пусть платят как и раньше!
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06.01.2021 01:25 Відповісти
"С 16 января 2020-му язык рекламы, в частности политической, должен быть только украинский."
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05.01.2021 18:00 Відповісти
Есть закон и его будут исполнять , как бы ты и тебе подобные ни плевались желчью , лаптеногий...
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07.01.2021 18:45 Відповісти
В Киеве 80% разговаривают на русском. Это когда идешь по улице. Но из них могут быть приезжие . А сфера обслуживания на 99 % русскоязычная..
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08.01.2021 07:47 Відповісти
Неправда, в Києві на вулиці вже українською більше розмовляють, ніж російською.
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08.01.2021 14:28 Відповісти
Не врите , особенно за 99%...
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08.01.2021 16:14 Відповісти
врет собака ,а я говорю ,в Киеве 2 раза в год . Все таксисты ,продавцы ,официанты говорят на русски. Во Львове 30% разговаривает по русски. Я сам с русскоязычного региона ,но когда обращяються по украински ,так и отвечаю.
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08.01.2021 17:39 Відповісти
Живу в Киеве , перешел принципиально на украинский язык максимально при общении с людьми , в супермаркетах обслуживание на украинском , на рынках - 50х50 но меняется в пользу украинского . В Киеве огромное количество таксистов родом из донецкого региона На счетЛьвова - приезжих и переселенцев там хватает , и на русском там разговаривает также немногочисленная местная совковая кацаповата преклонного возраста ... Но 30% - перебор и такого никогда не будет , как бы ни мечтали об этом на обосрашке...
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08.01.2021 18:37 Відповісти
Добра новина!
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01.01.2021 22:26 Відповісти
Ви на кацапстані яким хочете язиком, таким і розмовляйте. Наші закони на вас не розповсюджуються.
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02.01.2021 12:31 Відповісти
Будь ласка. Говоріть між собою хоть на суахілі - щоб всі бачили свинособаків. Цього досить. А якщо хтось схоче прикинутись людиною то доведеться в Україні говорити українською.
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02.01.2021 21:22 Відповісти
Свинособака это-то ты ,я в 52 года на войне воевал ,хотя соль не доедаю ,предприниматель. Занимался волонтерством ,а ты внук Шарикова седишь и на компьютер дрочишь.
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08.01.2021 17:44 Відповісти
цей чувак окрім москалячої, більше ніяких мов і не знає. Лішняя хромосома і гусскаязична чєлюсть не дозволяють вивчати нові мови.
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03.01.2021 15:19 Відповісти
Это Швондер и к тебе относиться -Свинособака это-то ты ,я в 52 года на войне воевал ,хотя соль не доедаю ,предприниматель. Занимался волонтерством ,а ты внук Шарикова седишь и на компьютер дрочишь.
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08.01.2021 17:46 Відповісти
--- "...любов до своєї країни НЕ мислима без любові до своєї мови. Людина. байдужа до рідної мови ---- дикун . Вона шкідлива за самою суттю тому. що її байдужість до мови проявляється найповнішою байдужістю до минулого .. . теперішнього і майбутнього свого народу / Паустовський /
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02.01.2021 16:09 Відповісти
" Українська мова в багатстві. витонченості і гнучкості форм НЕ поступається ані жодній із ******** літературних мов слов*янства І не бідна ажніяк - на поняття . аби нею заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати високохудожні образи. Це НЕ мова прстолюду тільки .як твердять московські невігласи . а мова цілої нації. політичне майбутнє якої іще попереду ..." / М. Драгоманов /
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02.01.2021 16:26 Відповісти
Не поступается,но только если носитель мовы достаточно образован и имеет большой словарный запас -и такого спиврозмовника приемно слухати. Но есть наследие СССР где ВЫСШЕЕ образование преподавалось только на русском и если родители хотели ребенку высшего образования то отдавали его в русскоязычную школу в УССР чтобы потом он мог иметь выбор высшего образования Таким образом Украинский язык вытеснили с сторону сельских жителей которым не интересно высшее образование(я не говорю о Львове и Запада УСССР). Поэтому было очень много украиноязычных людей но с небольшим словарным запасом и поэтому сложился стереотип о бедности и ущербности украинского языка. Пройдет 30 лет тотальной украинизации и Украинский язык расцветет и на нем будут говорить и думать все граждане Украины! И я теж.
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06.01.2021 03:00 Відповісти
Помиляєшся, якщо ти маєш бідний словарний запас, як і твої батьки, то читай більше українських книг, і виправиш свою-не свою "ущербну" мову. Українська мова розквітла ще 5 000 років тому.
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08.01.2021 07:24 Відповісти
У нас 55 лет назад других ,кроме русских не было. Украинский знаю и люблю ,но коверкать не хочу.
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08.01.2021 17:48 Відповісти
І онлайн та печатні видання основною версією має бути державна
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02.01.2021 20:18 Відповісти
Буде, з 16 липня 2022 року. І навіть цей сайт, який вперто ігнорує цю норму закону, буде змушений основну сторінку показувати українською, а не російською.
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05.01.2021 14:46 Відповісти
Перемога зради не мае.
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02.01.2021 21:02 Відповісти
Всі кому заважає українська мова можуть повертатися на істєрічєскую родіну. Вас тут ніхто не тримає.
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03.01.2021 15:16 Відповісти
чую слуги проголосуют и перенесут/отменят
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04.01.2021 00:35 Відповісти
Тоді може і Цензор виключно на українську перейде, га, Бутусов?
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04.01.2021 14:38 Відповісти
З 16 липня 2022 перейдуть точно, але не розумію, чому і досі тягнуть кота за хвоста?
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05.01.2021 14:47 Відповісти
Тю, все це було хронологічно прописано ще за Порошенка (про поступовий перехід, про збільшення % української на тб і радіо тощо).
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06.01.2021 09:38 Відповісти
Ніяких проблем якщо "какая разніца",а якщо різниці немає то державною.
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04.01.2021 22:15 Відповісти
Подозрительно мало попыток отменить или отсрочить это закон, с другой стороны когда у тебя рейтинг 17% лучше не делать резких движений.
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05.01.2021 15:37 Відповісти
Не на "украинский язык",А НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ.Язик є свинячий,козлячий,яловичий та ще й "русскій".
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05.01.2021 15:41 Відповісти
Пропоную і в коментах плавно перейти на українську).
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05.01.2021 16:37 Відповісти
Для начала убрали бы эту пакость - "вареничная Катю-ю-юша"...
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05.01.2021 17:00 Відповісти
Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді російськомовних. Не так страшні московські воші, як російськомовні гниди.
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05.01.2021 17:21 Відповісти
В кожного російськомовного російська душа. Не обов'язково російська? а яка? турецька? китайська?...
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05.01.2021 17:27 Відповісти
А ви, дохтор?
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05.01.2021 18:39 Відповісти
А ви, дохтор?
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05.01.2021 18:40 Відповісти
Музика - це теж сфера.
https://www.youtube.com/watch?v=aBn650ht3ag
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05.01.2021 18:49 Відповісти
Я считаю это перегибом, который только даст козырные карты в руки ОПЗЖ. Возможно ради этого это и делается.
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05.01.2021 19:40 Відповісти
нє, просто зажопінці знають, як це використать. немає інших механізмів, в Європі точно такі правила. і там всі вчать мову країни проживання без лишнів викобєлювань.
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06.01.2021 02:14 Відповісти
Перегиб. Розмовляти в Україні українською перегиб. Ану марш до кацапії там українська не потрібна. Боже, скільки вати наплодилося в Україні. Непочатий край роботи.
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06.01.2021 15:52 Відповісти
Согласна. Но дураков еще больше.
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06.01.2021 16:08 Відповісти
Дома, з друзями, з дійсно рускоязичними які українську не розуміють будь ласка. Але на роботі яка вимагає спілкування з клієнтами будь ласка відповідай українською якщо клієнт звертається українською. А втім learn English. It will bring you more opportunities and will widen your ability to communicate across the 🌎.
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06.01.2021 16:50 Відповісти
Які це "друзі" не розуміють українську в Україні? вони просто знущаються і зневажають тих, хто в розмові з ними переходить на російську. Чорношкірі студенти говорять українською, бо поважають панівну націю у країні перебування. А ваші російськомовні "друзі" не поважають українців саме за підлещування.
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08.01.2021 14:43 Відповісти
Латышский язык(мова) ну очень отличается от Русского,и русскоговорящему выучить его(в отличии от уУкраинского языка)-ну очень сложно. В Латвии 91 году было 40% русскоговорящих в основном русской национальности. И они волком ВЫЛИ когда Латвия сказала что они не получат пасспорта граждан пока не выучат Латышский. Русские сначала и протесты устраивали и погромы и Рашка и санкции на Латвию накладывала и торговлю блокировала. И что вы думаете:-ПОЧТИ ВСЕ в итоге выучили Латышский только чтобы стать гражданином Латвии и ЕС и не возвращатся в Россию на историческую Родину. Я не знаю какой еще более наглядный пример привести что главное это воля Государства,и плохо что этой воли в Украине не было уже в 91 году. Сейчас жили-бы как Латвия в ЕС и НАТО и средней зарплатой 1500 долларов. Та уси розмовляли-би на украинский мови!
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06.01.2021 02:51 Відповісти
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06.01.2021 09:41 Відповісти
C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык - Цензор.НЕТ 3081Ось скріншот з Урядового кур'єру за 5 січня, знання украінськоі мови просто вражають, то як кажуть який уряд такий і кур'єр
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06.01.2021 08:55 Відповісти
давно пора
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06.01.2021 16:48 Відповісти
А до Сраліна схід України був ще більш українським ніж зараз, наприклад, Львів.
Хто вважає це перегибом - "чімадан-вакзал", як-то кажуть. Перегинали кацапи, коли мову 300 років гнобили.
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08.01.2021 01:48 Відповісти
Бывало, споткнёшься на крыльце парадной, зашибёшь макушку о поребрик и, ничтоже сумняшеся, строишь из себя искушённого ценителя малороссийского наречия - взалкал прослыть притчей во языцех.
Вельмишановний мосьпане най не вагаєси, як не є доволі грейцірів за душею і стєгнутиси не є звідки, бігме, навіть статечний ґазда мо сплюндруватиси в андруси з креміналу і до сраки отой во мовне питання.
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08.01.2021 08:19 Відповісти
Ты сам понимаешь, что несёшь?
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08.01.2021 15:22 Відповісти

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