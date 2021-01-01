C января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

С 16 января 2021 года все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, сообщает ЛигаЗакон.

Статья 30 закона об украинском языке предусматривает: украинский как государственный язык признается языком обслуживания потребителей в Украине;

Информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;

При предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов;

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон, передает УНИАН.

В интервью журналу "Краина" Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что ряд положений языкового закона уже вступили в силу.

"С 16 января 2020-му язык рекламы, в частности политической, должен быть только украинский. С 16 июля - названия аэропортов, станций, остановок, техническая и проектная документация, речь делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц. С 1 сентября все школы должны перейти на украинский", - сказал он.

Такие изменения предусмотрены Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".