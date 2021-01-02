В Украине началась ежегодная кампания электронного декларирования

В Украине с 1 января начинается ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, кампания продлится до 31 марта 2021 года.

НАПК работает над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовит новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада внесла изменения в закон "О предупреждении коррупции" для восстановлению работы Нацагентства по предупреждению коррупции.