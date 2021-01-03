В Украине начала действовать зона свободной торговли с Израилем

С 1 января 2021 года начало действовать Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Израилем.

Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было анонсировано еще в ноябре президентом Владимиром Зеленским.

Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на определенное количество промышленных товаров (кроме ювелирных изделий). Нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% – с украинской. Украина отменят 70% пошлин, а Израиль – 80%.

Это позволит увеличить товарооборот в два раза, до $2 млрд уже в течение 2−3 последующих лет, при том, что Украина стабильно имеет положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами с Израилем. То есть в эту страну мы продаем больше, чем покупаем.

Напомним, что Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли еще в январе 2019 года. В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ).

Причиной задержки ратификации Соглашения Израилем стало постоянное проведение парламентских выборов: 2 марта 2020 года они состоялись в третий раз подряд, так как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не мог сформировать правительство после двух выборов в апреле и сентябре 2019 года.