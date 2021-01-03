Стоимость биткоина впервые превысила $34 тысячи

Днем 3 января стоимость криптовалюты Bitcoin впервые в истории перевалила отметку в $34 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.Всего несколько недель назад биткойн стоил $20 тыс. Менее чем за год его цена выросла почти в пять раз.

Курс главной криптовалюты взлетел сразу на 12% в первый же торговый день 2 января. К вечеру он уже превысил отметку в $33 тыс.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше $20 тыс., обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. 25 декабря 2020 года курс преодолел рубеж в $25 тыс. за одну криптомонету. На следующий день криптовалюта подорожала до $26 тыс. 27 декабря была пройдена отметка $28 тыс. 31 декабря криптовалюта взяла планку $29 тыс.

Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до $5 тыс., но с тех пор он стабильно растет.

Вместе с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет $796,07 млрд, из которых $571,1 млрд приходится на Bitcoin.