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Новини
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Украина отменила пошлину на ввоз вин из ЕС

Украина отменила пошлину на ввоз вин из ЕС

С 1 января, согласно обязательству по экономической части ассоциации с Европейским Союзом, Украина отменила пошлину на ввоз вин.

Ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составил 0,3-0,4 евро за литр.

Спрос украинцев на вино отечественного производства ежегодно снижается из-за высокой конкуренции с иностранными производителями и низкой покупательской способностью украинцев.

Также сокращаются объемы сбора и переработки винограда на виноматериалы. В частности, в 2019 году для виноматериалов было переработано 124 тыс. тонн сырья, что вдвое меньше показателей предыдущих лет.

Джерело:  AgroPolit.com
вино (137) Європа (581) імпорт (2350)


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До кінця року, якщо не буде державної підтримки виноробства, можна очікувати масове вирубування виноградників по всій країні.
Виноробські традиції України під загрозою зникнення.
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03.01.2021 18:40 Відповісти

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