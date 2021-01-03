Украина отменила пошлину на ввоз вин из ЕС

С 1 января, согласно обязательству по экономической части ассоциации с Европейским Союзом, Украина отменила пошлину на ввоз вин.

Ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составил 0,3-0,4 евро за литр.

Спрос украинцев на вино отечественного производства ежегодно снижается из-за высокой конкуренции с иностранными производителями и низкой покупательской способностью украинцев.

Также сокращаются объемы сбора и переработки винограда на виноматериалы. В частности, в 2019 году для виноматериалов было переработано 124 тыс. тонн сырья, что вдвое меньше показателей предыдущих лет.