Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Патон" в Киевской области

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 24 декабря 2020 года включило в реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "Патон" (Киевская обл.) площадью 17,06 га, инициатором создания которого выступило ООО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Согласно информации на сайте министерства, запланированный срок функционирования парка, расположенного на территории Глеваховского поселкового совета Фастовского района, составляет 30 лет. В нем планируется создать до 2 тыс. рабочих мест.

Приоритетными видами экономической деятельности в индустриальном парке будут создание промышленного производства современной электросварочной техники различного назначения, электросварочных материалов, упаковка различного назначения, логистика и другие.

Пресс-служба Минэкономики информирует, что на сегодня в Реестр индустриальных парков уже включено 45 парков, в том числе в 23-х выбраны управляющие компании, в восьми – вовлечены участники. Всего 10 участников.

Кроме того, создаются и функционируют индустриальные парки, которые не включены в указанный Реестр, в том числе четыре парка созданы до принятия закона Украины "Об индустриальных парках".

Опытный завод ИЭС им. Патона создан в 1959 году по инициативе Бориса Патона, как один из составляющих Института электросварки. Завод является лидером украинского рынка сварочного оборудования и материалов.

Бенефициарами ООО "Опытный завод ИЭС им. Патона" в системе Youcontrol указаны гендиректор завода Анатолий Степахно и гражданин Чехии Вадим Симис.

Как сообщалось, закон об индустриальных парках (ИП) был принят Верховной Радой в 2012 году. Господдержка создания и функционирования ИП включает, в частности, выделение средств из Госфонда регионального развития при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 10% их сметной стоимости, освобождение от долевого участия в развитии местной инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а также освобождение от уплаты импортной пошлины при ввозе оборудования и комплектующих, не производимых в Украине.

В октябре 2016 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков. Но, согласно данным на сайте парламента, в середине июля 2018 года этот документ был подготовлен ко второму чтению, однако на голосование не выносился.

В июне 2020 года в Верховной Раде зарегистрированы также предлагающие ряд льгот для ИП законопроекты №3724 и №3725, в частности, нулевой налог на прибыль в первые пять лет и при наличии экспорта – уплате 50% налога в последующие 5 лет; отмену ввозной пошлины на оборудование. Законопроекты предполагалось доработать с учетом большого количества замечаний к ним.