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Завод Ахметова выиграл суд у налоговой на 130 миллионов

Завод Ахметова выиграл суд у налоговой на 130 миллионов

Донецкий окружной админсуд удовлетворил иск ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" к Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил налоговые уведомления-решения от 2019 года на общую сумму 130,3 млн грн.

"Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, сообщает Finbalance.

Ранее суды вынесли ряд решений в пользу группы "Метинвест" Ахметова в спорах с налоговиками.

Так Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов и оставил без изменений решение, которым был частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и взыскано из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест", она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.

Также Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" к Офису крупных плательщиков налогов и отменил налоговые уведомления-решения на общую сумму 677,65 млн грн.

Джерело:  Finbalance
Ахметов Рінат (1612) ММК ім. Ілліча (30) податкова (347)


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Топ коментарі
+21
каломойше, мертведчук, ахметов и пинчук - те кто привел к власти зеленского - уже 1.5 года выигрывают все суды против государства Украина! Какое совпадение!
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05.01.2021 15:09
+15
Когда же етого рыжего сепара пристрелят или выкинут с 13 етажа. Как можно терпеть чтобы одна гнида терроризировала 40 миллионов людей?
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06.01.2021 01:18
+14
А нужны ли государству Украина и украинскому народу такие судьи и такие суды?
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05.01.2021 16:12
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Завод Ахметова выиграл суд у налоговой на 130 миллионов - Цензор.НЕТ 4429
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05.01.2021 14:09 Відповісти
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07.01.2021 11:30 Відповісти
каломойше, мертведчук, ахметов и пинчук - те кто привел к власти зеленского - уже 1.5 года выигрывают все суды против государства Украина! Какое совпадение!
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05.01.2021 15:09 Відповісти
Да ладно , и при Пете они все суды выигрывали, вот по Укртелекому например.
https://nv.ua/biz/markets/ahmetov-vyigral-sud-u-gosudarstva-i-ostavil-sebe-ukrtelekom-50012825.html
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05.01.2021 23:34 Відповісти
Да ладно. І беня теж? І суркіси? І мервечук з пінчуком? Та й ахметка виграв суд, прямо перед виборами, у березні 2019, "чомусь" .
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06.01.2021 00:25 Відповісти
Беня подал в суд на путина, выиграл, отсудил сотни лямов зелени за своё имущество.

А шо же Пэтро? Подал хоть после срока к путину хоть один иск по своему потеряному имуществу?

Или мож быть, он ничего и не потерял?
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06.01.2021 21:52 Відповісти
Майно втратив давно. Цікавилась. Знаю.
Чи подав позов проти парашки, поняття не маю. Мені не цікаво. Вам цікаво? Рийте. Нариєте, розповісте.
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06.01.2021 21:56 Відповісти
Цікаво, а чи від виграних судів хоча частина піде на відновлення ліній зв"язку, інтернету Укртелекому, чи далі вуйко Йосиф та його сусіди-селяни на Дрогобиччині будуть підпирати зогнивші дерев"яні стовпи, бо ті стовпи мали б бути замінені ще років зо 20-ть тому. А зараз є загроза падіння та травмування людей.
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09.01.2021 14:57 Відповісти
А нужны ли государству Украина и украинскому народу такие судьи и такие суды?
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05.01.2021 16:12 Відповісти
"Украинскому" народу да, например баба Юлья "решением по ЕЭСУ очень довольна, Поплавский доволен, Шуфрыло довольное, Ахметов всегда доволен... в конце концов не лохторату же быть довольным!
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06.01.2021 12:14 Відповісти
Ахметов явление для государства неоднозначное и чаще вредное, но тут ему не откажешь в умении вести дела в отличие от зелёных недорослей, может хоть Ахметов научит их работать по закону, а не по хотелкам "величайшего мирового лидера".
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05.01.2021 17:03 Відповісти
гнилые суды продажные - все в карманах олигархов. суды надо арестовать эти все!
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05.01.2021 18:26 Відповісти
Бредятина полная. Там Акты самой налоговой были составлены просто безграмотно. пришли инспектора на проверку, влепили свои хотелки в Акт, соответственно в суде проиграли. Сам судился с налоговой когда то. Доначислили 490 000 налогов, плюс пеня. Тогда это было около 130000 долларов. Абсолютно безграмотно, суды все проиграли. Ринат молодец. Держит хороших юристов.
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09.01.2021 09:40 Відповісти
Завод Ахметова выиграл суд у налоговой на 130 миллионов - Цензор.НЕТ 4126
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05.01.2021 20:03 Відповісти
https://news.i.ua/click/7286545/451783188/2 Голову китайської держкомпанії засудили до розстрілу за корупцію та двоєженство
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05.01.2021 20:48 Відповісти
кінєць єпохі бєднасті для ахмєтава
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05.01.2021 20:52 Відповісти
главнає фопав ви**бать
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05.01.2021 20:53 Відповісти
Что будет с Ахметовым когда окочурится Кучма?
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05.01.2021 22:45 Відповісти
ничего
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07.01.2021 18:50 Відповісти
Те що із козою на сьомий рік...
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07.01.2021 22:57 Відповісти
Когда же етого рыжего сепара пристрелят или выкинут с 13 етажа. Как можно терпеть чтобы одна гнида терроризировала 40 миллионов людей?
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06.01.2021 01:18 Відповісти
А что если мы это святое дело, да тебе поручим, возмёшся?...
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06.01.2021 12:07 Відповісти
Меня уже заспамили только за одно желание о чем дальше здесь в етой стране можно говорить
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06.01.2021 14:01 Відповісти
Ты, что ли поручишь...!? А, вообще, в стране до хрена силовых структур.., это их работа.
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07.01.2021 23:15 Відповісти
Тварь, все ему мало, ни как не нажрется.
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07.01.2021 10:52 Відповісти
странно...я какбє и не удивлен
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07.01.2021 11:33 Відповісти
Ранее суды вынесли ряд решений в пользу группы "Метинвест" Ахметова в спорах с налоговиками. Источник: https://biz.censor.net/n3240409

Хто знає коли Ахметов, Пінчук, Фірташ, Колмойський будуть гойдатись на одному дереві?
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07.01.2021 15:33 Відповісти
Пальмовые деревья у них под окнами имеют слабые ветки......
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08.01.2021 09:03 Відповісти
Під одним деревом маю на увазі великий дуб з мотузкою..
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08.01.2021 13:11 Відповісти
бандіт руліт.
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07.01.2021 19:38 Відповісти
Шо? Опять?
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07.01.2021 20:58 Відповісти
когда ти татарин уже накушаняешся,дай бабке 90 летней хоть немножко,вкуснятини покушанять,осторожно не подавись ,как кущнарев и рубля с собой не взял ,ненужни они т а м
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08.01.2021 14:04 Відповісти
Украина - это частная собственность Ахметова.
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08.01.2021 16:06 Відповісти
Власть в стране олигархическая и она пока не особенно зависит от фамилий тех, кто является президентами и премьер-министрами. Пока власть вместе с народом не разорвет олигархические путы сдавившие всю страну, ничего у нас не изменится.
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08.01.2021 16:47 Відповісти
Бюджет України=гаманець олігархів та зевлади
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08.01.2021 23:25 Відповісти
А мне интересно, в чем успех всех выигрышей рыжего таракана против государства Украина? У него более квалифицированные или ушлые адвокаты, нежели у государства, или вопрос в честности и бескомпромиссности СУДЕЙ?!!
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09.01.2021 10:29 Відповісти
Взыскать с налоговой убытки, полученные в результате их некомпетентности.
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09.01.2021 10:38 Відповісти
і далеко не кожен фоп-івець отримає подачку 8 тис. грн.
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09.01.2021 11:25 Відповісти

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