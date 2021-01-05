Завод Ахметова выиграл суд у налоговой на 130 миллионов
Донецкий окружной админсуд удовлетворил иск ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" к Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил налоговые уведомления-решения от 2019 года на общую сумму 130,3 млн грн.
"Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, сообщает Finbalance.
Ранее суды вынесли ряд решений в пользу группы "Метинвест" Ахметова в спорах с налоговиками.
Так Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов и оставил без изменений решение, которым был частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и взыскано из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.
Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест", она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.
ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.
Также Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" к Офису крупных плательщиков налогов и отменил налоговые уведомления-решения на общую сумму 677,65 млн грн.
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https://nv.ua/biz/markets/ahmetov-vyigral-sud-u-gosudarstva-i-ostavil-sebe-ukrtelekom-50012825.html
А шо же Пэтро? Подал хоть после срока к путину хоть один иск по своему потеряному имуществу?
Или мож быть, он ничего и не потерял?
Чи подав позов проти парашки, поняття не маю. Мені не цікаво. Вам цікаво? Рийте. Нариєте, розповісте.
Хто знає коли Ахметов, Пінчук, Фірташ, Колмойський будуть гойдатись на одному дереві?