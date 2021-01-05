SkyUp запускает авиарейсы из Киева в Мемминген
Авиакомпания SkyUp с 30 марта 2021 года начинает полетную программу Киев – Мемминген (Германия) – Киев.
Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут выполняться три раза в неделю: каждый вторник, четверг и субботу.
Стоимость билета без багажа из Киева в Мемминген составляет от 1963 грн, из Меммингена в Киев – от 2086 грн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль