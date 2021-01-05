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SkyUp запускает авиарейсы из Киева в Мемминген

SkyUp запускает авиарейсы из Киева в Мемминген

Авиакомпания SkyUp с 30 марта 2021 года начинает полетную программу Киев – Мемминген (Германия) – Киев.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы будут выполняться три раза в неделю: каждый вторник, четверг и субботу.

Стоимость билета без багажа из Киева в Мемминген составляет от 1963 грн, из Меммингена в Киев – от 2086 грн.

Німеччина (1892) авіасполучення (2503) SkyUp (303)


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