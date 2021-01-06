НБУ аннулировал лицензии 22 небанковских финучреждений

Комитет Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседаниях 24 и 30 декабря 2020 года аннулировал лицензии на предоставление финуслуг 22 небанковских финучреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

НБУ принял решение об аннулировании всех лицензий на предоставление финуслуг у пяти финучреждений - ООО "ФК "Кредитлайф", ООО "Ювид-2009", ООО "ФК "Алиот", ООО "ФК "Кайлас Финанс", ООО "Паркмар Инкассо". Указывается, что общий объем активов этих компаний по состоянию на 1 октября 2020 года составил 138,6 млн грн, или 0,07% от общих активов рынке.

Помимо этого регулятор аннулировал все лицензии кредитного союза "Укрсоцкредит", в частности одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Обязательства КС "Укрсоцкредит" по состоянию на 1 октября 2020 года составляли 0,2 тыс. грн (0,00002% от общего объема рынка), а его активы - 917,8 тыс. грн (0,04% от общего объема рынка).

Комитет также постановил отозвать несколько из имеющихся лицензий у ООО "Глобал Инфинити Украина", в частности лицензии на оказание услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление гарантий. Отмечается, что у компании остаются действующими две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.

Помимо этого регулятор отозвал лицензию на предоставление гарантий у ООО "ФК "Декарт", ООО "ФК "Кавертон", ООО "Профессиональная платежная система", ООО "ФК "Фидем", ООО "ФК "Финар", ООО "Асап Финанс", ООО "ФК "Балдвейн", ООО "Верро Финанс", ООО "ФК "Инвест Хаус", ООО "ФК "Мега Финанс", ООО "ФК "Скай", ООО "ФК "Смарт Финанс Солюшен", ООО "Файненс Компани" и ООО "ФК "Финрезерв". Указанные финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии, в частности на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.

НБУ пояснил, что у данных компаний были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что они не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года.

В декабре Нацбанк напомнил всем участникам рынка, которые имеют действующие лицензии на предоставление гарантий, о необходимости выполнения обязательных нормативов.

По результатам представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдали требований этих нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив.