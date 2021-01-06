Резервы Нацбанка превысили $29 миллиардов

Международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, такой объем резервов является рекордным за последние восемь лет (последний раз больший объем был зафиксирован еще в сентябре 2012 года).

Как отмечается в сообщении, объемы чистой покупки валюты на межбанке для пополнения резервово за год превысили $1 млрд. Кроме этого, на увеличение объема международных резервов в 2020 году также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют на $2,3 млрд.

Согласно сообщению, в декабре международные резервы выросли почти на $3 млрд. что обусловлено значительным уровнем поступлений в пользу правительства, а также положительным сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке.

В частности, валютные поступления в пользу правительства в декабре составили почти $3 млрд (в эквиваленте), в том числе $1 млрд поступил от размещения внутренних гособлигаций и $670,2 млн - от размещения еврооблигаций.

В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил $478,3 млн, из которых $414,9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, а остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

На рост международных резервов в последний месяц 2020 года также повлияли также операции Нацбанка на межбанке - чистый объем покупки валюты центральным банком на межбанке в декабре составил $289,2 млн.

Помимо этого на росте международных резервов сказалась переоценка финансовых инструментов, в частности их стоимость в прошлом месяце увеличилось на $217,5 млн (в эквиваленте).

"Объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечает НБУ.

Как сообщалось, по предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составляли $26,14 млрд (в эквиваленте), сократившись в ноябре на $4,7 млн.

При этом Национальный банк в начале декабря ухудшил прогноз роста международных резервов до $27 млрд по состоянию на конец 2020 года, тогда как ранее ожидалось, что к концу года они составят $29,1 млрд.



