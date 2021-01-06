Тернополь не будет вводить локдаун с 8 января, – мэр

В Тернополе наблюдается уменьшение роста заболеваемости COVID-19, поэтому городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение не вводить дополнительные карантинные ограничения с 8 января.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал в эфире одного из телеканалов.

"Состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где мы заслушали информацию наших медработников, отдела охраны здоровья, информацию педагогов. На протяжении последних дней у нас не то, что нет роста количества больных, пока что идет уменьшение людей, которые болеют, которые находятся в наших медицинских учреждениях с COVID-19. Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных карантинных ограничений к тем, что уже действовали раньше", - сказал Надал, передает Интерфакс-Украина.

Мэр Тернополя добавил, что с 11 января дети снова пойдут в школы: младшие классы будут посещать уроки полноценно в школах, а старшие - по смешанной форме обучения, через один день.

"Также мы рекомендуем субъектам хозяйствования не прекращать свою деятельность. Соответствующее решение было подписано и будет обнародовано", - подчеркнул мэр.

Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.