Кабмин расширил классификацию транспортных средств

Кабинет министров Украины значительно расширил и детализировал классификацию эксплуатируемых транспортных средств, к которым предъявляются единые требования к конструкции и техническому состоянию.

Соответствующие изменения закреплены опубликованным на сайте правительства постановлением №7 от 5 января 2021 года.

Согласно постановлению, как и ранее, транспортные средства классифицируются по четырем категориям – L (мототранспортные средства), M (пассажирские транспортные средства), N (грузовые автомобили) и O (прицепы и полуприцепы), передает Интерфакс-Украина.

В то же время, если ранее транспортные средства категории L (мототранспотные средства) были разбиты на 7 подкатегорий L1- L7 (двух- и трехколесные мопеды, мотоциклы, мотоциклы с боковым прицепом, мототрицикл, легкий мотоквадрацикл и квадрацикл), то сейчас их станет 36 с дополнительной разбивкой на подкатегории.

Пассажирские транспортные средства категории М (четырехколесные и более) классифицировались подкатегориями М1 – легковые авто, М2 - автобусы и специализированные авто максимальной массой до 5 тонн, и М3 – массой свыше 5 тонн, то сейчас эта категория разбита на 11 подкатегорий и подклассы.

Категория N (грузовые автомобили), ранее разбитая на три подкатегории и О (прицепы и полуприцепы) – на 4 подкатегории в зависимости от массы, новой классификацией не изменены.

Для обозначения подкатегории колесных ТС специального или специализированного назначения к буквам и цифрам, обозначающим категорию, будет добавляться буква S (M1S, N2S и т.д.)

Для обозначения транспортных средств категорий М и N повышенной проходимости, как и ранее, к ним будет добавляться буква G (например, М1G), а для специализированных или специальных ТС повышенной проходимости – буквы "GS".