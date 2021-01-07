Кабмин поручил ужесточить контроль за ввозом беспилотников

Кабинет министров поручил ужесточить меры по контролю за ввозом, производством и использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №7-р от 5 января обнародовано на официальном правительственном портале.

Соответствующее решение принято в рамках реализации указа президента Владимира Зеленского №53 от 5 марта 2019 года "О концепции борьбы с терроризмом в Украине".

"Предпринять меры по осуществлению в пределах компетенции усиленного государственного контроля за ввозом, регистрацией, производством и использованием в Украине беспилотных авиационных систем с целью недопущения применения таких систем в террористических целях", – сказано в распоряжении.

Такие меры поручены осуществить Гостаможслужбе, Госавиаслужбе, Администрации Госпогранслужбы, Минобороны, МВД, СБУ (по согласию), Службе внешней разведки (по согласию), Минэкономики, другим заинтересованным государственным органам (по согласованию).



