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Кабмин поручил ужесточить контроль за ввозом беспилотников

Кабмин поручил ужесточить контроль за ввозом беспилотников

Кабинет министров поручил ужесточить меры по контролю за ввозом, производством и использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №7-р от 5 января обнародовано на официальном правительственном портале.

Соответствующее решение принято в рамках реализации указа президента Владимира Зеленского №53 от 5 марта 2019 года "О концепции борьбы с терроризмом в Украине".

"Предпринять меры по осуществлению в пределах компетенции усиленного государственного контроля за ввозом, регистрацией, производством и использованием в Украине беспилотных авиационных систем с целью недопущения применения таких систем в террористических целях", – сказано в распоряжении.

Такие меры поручены осуществить Гостаможслужбе, Госавиаслужбе, Администрации Госпогранслужбы, Минобороны, МВД, СБУ (по согласию), Службе внешней разведки (по согласию), Минэкономики, другим заинтересованным государственным органам (по согласованию).

Автор: 

безпілотник (543) Держприкордонслужба ДПСУ (610) Кабмін (7803)


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з якого то бодуна? щоб не дивились громадяни, як можновладні курви відпочивають по своїх маєтках?
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08.01.2021 21:19 Відповісти

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