Нацбанк выделил рефинансирование трем банкам на 490 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 6 января удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 492 млн грн под 6% годовых сроком до 84 дней.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Таким образом, в целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 34 аукциона по краткосрочном рефинансированию на общую сумму около 55,09 млрд грн.

Как сообщалось, 30 декабря НБУ предоставил 3,56 млрд грн рефинансирования для трех банков на срок до 86 дней под 6% годовых. В том числе, кредиты привлекли "Райффайзен Банк Аваль" (3,1 млрд грн) и "Коммерческий индустриальный банк" (100 млн грн).

Напомним, Национальный банк по итогам тендера 24 декабря удовлетворил заявки двух банков на получение рефинансирования сроком до 84 дней на общую сумму 5,16 млрд грн под 6% годовых.



