Нацкомиссия начнет проверять продажу электроэнергии в рамках одного холдинга

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления об обязательном предоставлении информации о двухсторонних договорах в энергорынке со стороны тех субъектов, которые входят в состав вертикально интегрированных компаний или являются аффилированными между собой.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 6 января, передает Интерфакс-Украина.

"Мы одобряем это решение, однако я прошу провести совещание по этому поводу, потому что до конца не ощущаю необходимость (принятия такого регуляторного акта, – ред.). Скорее всего, я не прав, но в любом случае предлагаю одобрить, а потом обсудить", ‒ сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Требование о предоставлении информации о договорах распространяется на всех аффилированных лицензиатов, занятых производством, поставкой, распределением и перепродажей (трейдерская деятельность) электроэнергии.

Согласно постановлению, аффилированные субъекты обязаны в течение трех рабочих дней после заключения двустороннего договора предоставлять регулятору информацию о предмете договора, цене электроэнергии и/или порядке ее расчета, объеме электрической энергии и графиках почасового объема купли/продажи, сроках и порядке поставки, а также о других условиях такого договора в соответствии с утвержденной формой.

Как сообщалось, 1 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала производителей электроэнергии раскрывать Национальной комиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга компаниями.



