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Новини Ринок електроенергії
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Нацкомиссия начнет проверять продажу электроэнергии в рамках одного холдинга

Нацкомиссия начнет проверять продажу электроэнергии в рамках одного холдинга

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления об обязательном предоставлении информации о двухсторонних договорах в энергорынке со стороны тех субъектов, которые входят в состав вертикально интегрированных компаний или являются аффилированными между собой.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 6 января, передает Интерфакс-Украина.

"Мы одобряем это решение, однако я прошу провести совещание по этому поводу, потому что до конца не ощущаю необходимость (принятия такого регуляторного акта, – ред.). Скорее всего, я не прав, но в любом случае предлагаю одобрить, а потом обсудить", ‒ сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Требование о предоставлении информации о договорах распространяется на всех аффилированных лицензиатов, занятых производством, поставкой, распределением и перепродажей (трейдерская деятельность) электроэнергии.

Согласно постановлению, аффилированные субъекты обязаны в течение трех рабочих дней после заключения двустороннего договора предоставлять регулятору информацию о предмете договора, цене электроэнергии и/или порядке ее расчета, объеме электрической энергии и графиках почасового объема купли/продажи, сроках и порядке поставки, а также о других условиях такого договора в соответствии с утвержденной формой.

Как сообщалось, 1 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала производителей электроэнергии раскрывать Национальной комиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга компаниями.

Автор: 

електроенергія (4287) ДТЕК (1360) Герус Андрій (268) НКРЕКП (1445) Електрика (1240) Тарасюк Валерій (21)


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Може цим підарам потрібно було цим зайнятися до відміни льготної ціни за перші 100 кВт для населення?
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07.01.2021 12:22 Відповісти
чтобы они так уровень жизни повышали как цену на электроэнергию
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07.01.2021 13:15 Відповісти
У меня вопрос к правительству.
Если цена на электроэнергию
рыночная, почему я не могу купить её на рынке, например у Энергоатома, где киловатт стоит 15 копеек?А не у Ахметова
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09.01.2021 16:49 Відповісти

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