Глава "Нафтогаза" Коболев вошел в набосвет принадлежащего россиянам "Киевстара"

Акционеры мобильного оператора компании "Киевстар" избрали на три года членами наблюдательного совета компании главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение принято на собрании акционеров 31 декабря 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Кроме Коболева, членами набсовета "Киевстара" избрали председателя совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива и сооснователя инвестфонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько.

Этим же решением были продлены полномочия членов набсовета: Александра Казбеги (главный директор группы по стратегии "Веон Лтд."), Серкана Окандана (главный финансовый директор группы "Веон Лтд."), Каана Терзиоглу (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд."), Серджи Херреро Ногуэра (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд.).

Глава набсовета будет избран его членами из их числа большинством голосов количественного состава.

Группа Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", а также владеет активами в России ("Вымпелком", предоставляет услуги под брендом "Билайн"), Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана – ей принадлежит 47,9% акций.

Фридману и партнерам в Украине также принадлежит "Альфа-Банк". В июне 2020 года Михаил Фридман увеличил свое опосредованное участие в уставном капитале "Альфа-Банка" до 32,86% (с 31,48% – на 1 января 2020 года), Герман Хан – до 21% (с 20,09%), Алексей Кузьмичев –- до 16,32% (15,64%) и Петр Авен – до 12,4% (с 11,88%).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.