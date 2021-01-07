Великобритания ослабила санкции против портов оккупированного Крыма

Великобритания после выхода из Евросоюза ослабила санкции против оккупированного Россией Крыма, разрешив судам под своим флагом оплачивать услуги портов на полуострове в случае крайней необходимости.

Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства, обращает внимание РБК.



Таким образом, теперь британским судам разрешено платить созданному оккупационными властями предприятию "Крымские морские порты" за услуги портов.

"В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымские морские порты" за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые "Госгидрографией" и портовыми терминалами "Крымских морских портов", – говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января. Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги.

Кроме того, ГУП "Крымские морские порты" и его филиал "Госгидрография" взимают ряд сборов (например, навигационный) за транзит судов в акваториях Керчи и других крымских портов.

Как отмечает российское информагентство РБК, предприятие "Крымские морские порты" находится в тяжелом финансовом положении, что связано с режимом санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты после оккупации, и введением в строй Керченского моста, оттянувшего на себя часть морских перевозок. В 2019 году чистый убыток "Крымских морских портов" составил 175 млн руб. (в 2018 году было 411,7 млн руб. убытка), следует из отчетности предприятия. Из-за этого в 2020 году предприятие проводило сокращения штата.



