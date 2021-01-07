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Великобритания ослабила санкции против портов оккупированного Крыма

Великобритания ослабила санкции против портов оккупированного Крыма

Великобритания после выхода из Евросоюза ослабила санкции против оккупированного Россией Крыма, разрешив судам под своим флагом оплачивать услуги портов на полуострове в случае крайней необходимости.

Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства, обращает внимание РБК.

Таким образом, теперь британским судам разрешено платить созданному оккупационными властями предприятию "Крымские морские порты" за услуги портов.

"В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымские морские порты" за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые "Госгидрографией" и портовыми терминалами "Крымских морских портов", – говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января. Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах и должны иметь возможность оплачивать такие услуги.

Кроме того, ГУП "Крымские морские порты" и его филиал "Госгидрография" взимают ряд сборов (например, навигационный) за транзит судов в акваториях Керчи и других крымских портов.

Как отмечает российское информагентство РБК, предприятие "Крымские морские порты" находится в тяжелом финансовом положении, что связано с режимом санкций, резко сокративших объемы международных заходов в крымские порты после оккупации, и введением в строй Керченского моста, оттянувшего на себя часть морских перевозок. В 2019 году чистый убыток "Крымских морских портов" составил 175 млн руб. (в 2018 году было 411,7 млн руб. убытка), следует из отчетности предприятия. Из-за этого в 2020 году предприятие проводило сокращения штата.

Автор: 

Велика Британія (1210) Крим (1066) росія (14416) санкції (4483)


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Вполне ожидаемо в виду последних действий Джонсона
Кацапсинские деньги не пахнут
Великобритания ослабила санкции против портов оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1516
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07.01.2021 10:32 Відповісти
Это "вЯликая пабеда"!!!!
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07.01.2021 10:33 Відповісти
Чего кипешь подняли? Там указана "крайняя необходимость". Это значит - за лекарствами, экстренной помощью и прочий форс-мажор. Эти правила и так действуют в обход любых санкций, почему педалируется - непонятно.
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07.01.2021 21:38 Відповісти

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