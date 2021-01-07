Стоимость биткоина впервые превысила $37 тысяч

Курс биткоина обновил исторический максимум и поднялся выше $37 тыс. впервые в истории.

Согласно данным торгов на криптовалютной бирже Coindesk, в ходе торгов 7 января стоимость биткоина достигала $37,74 тыс.

Сейчас стоимость криптовалюты составляет $37,2 тыс.

Как сообщалось, днем 3 января стоимость криптовалюты Bitcoin впервые в истории перевалила отметку в $34 тысячи. Менее чем за год его цена выросла почти в пять раз.

Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше $20 тыс., обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. 25 декабря 2020 года курс преодолел рубеж в $25 тыс. за одну криптомонету. На следующий день криптовалюта подорожала до $26 тыс. 27 декабря была пройдена отметка $28 тыс. 31 декабря криптовалюта взяла планку $29 тыс.

Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до $5 тыс., но с тех пор он стабильно растет.