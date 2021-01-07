Власти Польши забрали банк у собственника украинского "Идея Банка"

Власти Польши провели принудительную реструктуризацию банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Pekao.

По данным Управления финансового надзора Польши, нехватка капитала в банке в последнее время создала угрозу банкротства Idea Bank, сообщает Польское радио.

Согласно оценке, проведенной PwC Advisory, собственный капитал польского Idea Bank на 31 августа 2020 года был отрицательным и составил минус 482,8 млн злотых.

При этом власти Польши опровергают заявления бывшего собственника банка ‒ польского бизнесмена Лешека Чарнецкого в том, что банк был прибыльным и мог продолжать работать.

"Заявление Лешека Чарнецкого о том, что ни президент (Idea Bank), ни сам Лешек Чарнецкий не понимали, "почему это произошло", вызывают удивление, поскольку сам банк указал в общедоступных финансовых отчетах возможность подвергнуть его принудительной реструктуризации", ‒ подчеркивает Управление финансового надзора Польши.

Чарнецкий является основным владельцем польского Getin Holding S.A. Акции компании с 2001 года также котируются на Варшавской фондовой бирже. В состав Getin Holding помимо польского Idea Bank входят банки в Украине, Беларуси и Румынии.

Как сообщалось, в июне 2020 года инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. огласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (7,879 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 75 действующих в стране банков.