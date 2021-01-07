Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 4 по 6 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Весь объем валюты был выкуплен в ходе интервенций по единому курсу, продажу валюты регулятор не осуществлял.

Тем временем, курс гривни несколько снизился с 28,2746 грн/$ в начале недели до 28,2847 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день 6 января.

Как сообщалось, в последнюю рабочую неделю 2020 года с 28 по 31 декабря НБУ продал на межбанковском рынке $46,3 млн, а с 21 по 24 декабря – $43,1 млн.



