Нацбанк возобновил покупку валюты на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 4 по 6 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Весь объем валюты был выкуплен в ходе интервенций по единому курсу, продажу валюты регулятор не осуществлял.
Тем временем, курс гривни несколько снизился с 28,2746 грн/$ в начале недели до 28,2847 грн/$ по итогам торгов в последний рабочий день 6 января.
Как сообщалось, в последнюю рабочую неделю 2020 года с 28 по 31 декабря НБУ продал на межбанковском рынке $46,3 млн, а с 21 по 24 декабря – $43,1 млн.
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Ярослав Викторович
показати весь коментар10.01.2021 09:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Викторович
показати весь коментар10.01.2021 09:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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