С 8 до 24 января включительно в Украине введены усиленные карантинные ограничения.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующие постановления Кабинета министров №1236 от 9 декабря, а также №9 от 5 января, которым внесены изменения в первый документ, обнародованы на официальном правительственном портале.

"Решение принято для того, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних и рождественских праздников", – отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина.

Согласно принятому документу, с 8 до 24 января запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли такими товарами.

Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только с осуществлением адресной доставки заказов.

Также запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров, посещение учебных заведений (за исключением детсадов), торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Кроме того, разрешается торговля топливом, деятельность финансовых учреждений, работа операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонта транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.