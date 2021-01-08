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МИД пояснил санкции Великобритании в отношении оккупированного Крыма

МИД пояснил санкции Великобритании в отношении оккупированного Крыма

Решение Великобритании, позволяющее судам под своим флагом оплачивать услуги портов на территории оккупированного Россией Крыма в случае крайней необходимости не является ослаблением санкций, а соответствует отступлениям от санкционного режима, которые были введены Евросоюзом в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

МИД напомнил, что с 1 января в Великобритании завершилось действие переходного периода после Brexit. До этого времени на территории страны действовало законодательство ЕС, а после 1 января Великобритания начала процедуру переноса санкционных режимов ЕС в собственное законодательство.

"Информация о любом послаблении Великобританией санкций против России не соответствует действительности. Офис по имплементации финансовых санкций при Казначействе Соединенного Королевства опубликовал "Общую лицензию" (General Licence), в которой воссоздано уже существующее с 2017 года отступление ЕС от санкционного режима против РФ, введенного решением Совета ЕС 2017/1561 к первоначальному решению 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 года", – подчеркивает МИД.

В министерстве пояснили, что в статье 2 решения ЕС 2017/1561 содержится перечень действий физических и юридических лиц, на которые не распространяется санкционный режим ЕС.

"В частности, удовлетворение основных потребностей в портах Крыма – приобретение продуктов питания, лекарств, оплата лечения. Ни о каких других нововведения речь не идет. Великобритания поддерживает сохранение действия санкционного режима ЕС против РФ и никоим образом не ослабляет существующие ограничения", – уточнили в министерстве.

Как сообщалось, ранее власти Великобритании после выхода из Евросоюза обнародовали документ, позволяющий судам под флагом этой страны оплачивать услуги портов на территории оккупированного Россией Крыма в случае крайней необходимости.

Автор: 

Велика Британія (1211) Крим (1066) МЗС (254) санкції (4490)


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руские боты беснуются на сайтах настаивая что Великобритания признала этим что окупированный крым это рАсия !!!
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08.01.2021 12:33 Відповісти
Удивляет то, что, так называемая, роССия, которая 340 лет назад колонизировала Украину и, на протяжении всего этого времени, что б возвеличить мифических "руССких" называла украинцев "малоросами" и братским народом, вдруг все это забыла и решила, что наше, это "исконно руССкое". Великая Британия, имея колонии по всему миру, ушла из них, оставив после себя развитые в промышленном и культурном плане государства и больше НИКОГДА, НИ НА ЧТО не претендовала и не воевала со своими бывшими колониями. Но это ВЕЛИКАЯ Британия, а не большое гавно.
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08.01.2021 13:50 Відповісти
Великая Британия, имея колонии по всему миру, ушла из них, оставив после себя развитые в промышленном и культурном плане государства ...
А что когда Украина вышла из состава СССР была бескультурна?, промышленно не развита? Живём сейчас за счёт того , что было сделано при СССР ( не всё ещё ра ....********). Посмотри на карту Украины 340 лет назад, когда Богдан Хмельницкий пришёл сам просить защиты у Москвы ( граница шла по реке Ирпень, что в 10 км от Киева) И поцелуй в задницу русских царей, ленина ,сталина ,хрущова за ту территорию которая есть сейчас у Украины. Плохо быть не грамотным, ещё хуже быть тупым и не грамотным.
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08.01.2021 15:03 Відповісти
поняли, зрадофилы? не ослабление санкций, а отступление от санкций. абсолютно разные вещи!
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09.01.2021 00:32 Відповісти

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