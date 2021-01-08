МИД пояснил санкции Великобритании в отношении оккупированного Крыма

Решение Великобритании, позволяющее судам под своим флагом оплачивать услуги портов на территории оккупированного Россией Крыма в случае крайней необходимости не является ослаблением санкций, а соответствует отступлениям от санкционного режима, которые были введены Евросоюзом в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

МИД напомнил, что с 1 января в Великобритании завершилось действие переходного периода после Brexit. До этого времени на территории страны действовало законодательство ЕС, а после 1 января Великобритания начала процедуру переноса санкционных режимов ЕС в собственное законодательство.

"Информация о любом послаблении Великобританией санкций против России не соответствует действительности. Офис по имплементации финансовых санкций при Казначействе Соединенного Королевства опубликовал "Общую лицензию" (General Licence), в которой воссоздано уже существующее с 2017 года отступление ЕС от санкционного режима против РФ, введенного решением Совета ЕС 2017/1561 к первоначальному решению 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 года", – подчеркивает МИД.

В министерстве пояснили, что в статье 2 решения ЕС 2017/1561 содержится перечень действий физических и юридических лиц, на которые не распространяется санкционный режим ЕС.

"В частности, удовлетворение основных потребностей в портах Крыма – приобретение продуктов питания, лекарств, оплата лечения. Ни о каких других нововведения речь не идет. Великобритания поддерживает сохранение действия санкционного режима ЕС против РФ и никоим образом не ослабляет существующие ограничения", – уточнили в министерстве.

Как сообщалось, ранее власти Великобритании после выхода из Евросоюза обнародовали документ, позволяющий судам под флагом этой страны оплачивать услуги портов на территории оккупированного Россией Крыма в случае крайней необходимости.



