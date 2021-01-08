Запуски европейских космических ракет с украинским двигателем возобновятся в марте

Французская Arianespace планирует возобновить запуски ракет-носителей легкого класса Vega в конце первого квартала 2021 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

"После аномалии, произошедшей во время миссии Vega 16 ноября 2020 года, запуск ракеты-носителя запланирован на конец первого квартала 2021 года. Рекомендации Независимой комиссии по расследованию инцидента будут выполнены Avio, основным промышленным подрядчиком Vega в рамках рабочей группы под сопредседательством Arianespace и ESA", – сказано в сообщении.

Компания отмечает, что в 2020 году удалось сформировать портфель заказов на пуски 12 космических ракет, в том числе Ariane 5, Ariane 6, "Союз", Vega и Vega С. В частности, компания в 2021 году ожидает заказы на несколько запусков для компании OneWeb, запуск телескопа NASAWebb, а также спутников для европейской навигационной системы Galileo.

В 2020 году европейский оператор пусковых услуг осуществил 10 запусков: три – Ariane 5, пять – "Союз" и два – Vega, что на один больше, чем в предыдущем году.Из этих 10 запусков семь были чисто коммерческими.

Напомним, маршевый двигатель РД-843 четвертой ступени ракеты-носителя Vega разработан государственным предприятием "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" и изготовлен государственным предприятием "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова".

Как сообщалось, 16 ноября 2020 года легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства после старта из-за неполадки в работе двигателя не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis. В "Южмаше", который поставляет двигатель украинского производства РД-843 для четвертой ступени ракеты, подтвердили потерю спутников.