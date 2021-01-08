Стоимость биткоина впервые превысила $41 тысячу

Биткоин подорожал до очередного рекорда и впервые превысил отметку в $41 тыс.

По данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов в пятницу, 9 января, подскочил более чем на 10% и по состоянию на 13:00 составляет $41,107 тыс.

За год, с начала января 2020 года, биткойн подорожал в 5 раз.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

На этом фоне американская платежная система PayPal в ноябре открыла свою криптовалютную платформу для всех пользователей в США после тестирования сервиса на ограниченной аудитории. С помощью этой функции пользователи могут покупать, хранить и продавать ряд криптовалют, включая биткойн в приложении PayPal.