Госэкоинспекция оштрафовала 180 человек за незаконную торговлю новогодними елками

С начала декабря в рамках акции "Новогодняя елка-2021" Госэкоинспекция обнаружила 274 нарушения правил продажи елок, насчитав 429,46 тыс. грн убытков.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованный, передает пресс-служба ведомства.

"В течение месяца территориальные органы Госэкоинспекции проверяли места сбыта елок и сосен. Основные "контрольные точки" – наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, регистрация кода в системе лесохозяйственных информационно-аналитического центра и достоверность в накладных продавца", – пояснил чиновник.

Всего за нарушение этих требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек, составив 235 протоколов об админнарушении. 88 материалов переданы на рассмотрение в суды.

"Нарушители, обнаруженные Госэкоинспекцией, получили наказание в соответствии со статьей 88-1 КУоАП – штраф от 510 до 1700 гривен. Кроме штрафных санкций, недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, причиненный окружающей среде из-за незаконной торговли деревьями", – добавил Мальованный.

Акция "Новогодняя елка" проводится Госэкоинспекция каждый год, чтобы противодействовать незаконной продаже деревьев на новогодние праздники.

"Для минимизации случаев таких нарушений важны изменения на нормативно-правовом и законодательном уровне. Необходимо увеличивать штрафы за реализацию деревьев без бирок и документов, нужно менять таксы, по которым рассчитываются убытки. Это позволит предотвращать нарушения за счет высокой ответственности для предпринимателей и лесорубов", – добавил глава Госэкоинспекции.